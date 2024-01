Berlin. Die winterliche Kälte ist nach Berlin zurückgekehrt und bringt Obdachlose in Gefahr. So verlief die bislang kälteste Nacht.

Es herrscht eine klirrende Kälte, das Thermometer zeigt minus sechs Grad an und die meisten Menschen hier am S-Bahnhof Frankfurter Allee sind an diesem Montagabend vermutlich gerade auf dem Weg nach Hause. Doch das gilt nicht für alle: Einige Menschen können von einer heißen Dusche oder einem warmen Bett nur träumen. Es sind die Menschen, die mit großen Tüten, manchmal auch mit Decken oder aber ganz ohne Gepäck und am ganzen Leib zitternd an den Wänden des S-Bahnhofs lehnen, umhergehen, sich dann wieder irgendwo hinsetzen. Weil sie keine Wohnung haben, kein Dach über dem Kopf, kein wohlig-warmes Zuhause, in das sie bei diesen eisigen Temperaturen abends heimkehren können. Kein Wunder also, dass sich manche von ihnen schon gegen 19.30 Uhr hinter dem Bahnhofs-Gebäude in Richtung Sackgasse „Am Containerbahnhof“ bewegen.