Protestierende Bauern blockieren seit dem Morgen die Zufahrten in mehrere Städte. Cottbus und Brandenburg/Havel sind abgeschnitten.

Protestierende Landwirte haben die brandenburgischen Städte Cottbus und Brandenburg an der Havel durch Blockaden mit ihren Fahrzeugen praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. An zentralen Zufahrten zu den Städten ist seit etwa 9 Uhr kein Durchkommen mehr, teilte die Polizei mit.

Mit ihren Traktoren versperren die Landwirte die Straßen. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen. Hunderte Traktoren rollen auch durch die Landeshauptstadt Potsdam Richtung Staatskanzlei. Die Bauern wollen die Sparpläne der Bundesregierung nicht hinnehmen. Auf Protestplakaten an Traktoren ist zu lesen: „Ist der Landwirt tot, gibt es kein Brot“ oder „Wir haben die Schnauze voll.“ Auch Spediteure schlossen sich den Protesten an und kritisierten die Belastungen durch die Lkw-Maut.

AfD kapert Proteste der Landwirte für ihre Zwecke

Insbesondere in Cottbus nutzt die in Teilen rechtsextreme AfD die Bauernproteste für ihre Zwecke aus. Auf einigen Traktoren prangen Symbole und Slogans der Partei. An mehreren Fahrzeugen gibt es Transparente mit aggressiven Parolen wie: „Wer‘s Land verkauft und Bauern fängt, ist es wert, dass er am Galgen hängt.“ In Brandenburg seien insgesamt 134 Versammlungen angemeldet, teilte das Polizeipräsidium in Potsdam mit.

Transparente mit der Aufschrift „Ohne Landwirtschaft ist alles doof" und „Wir brauchen unsere Bauern" sind auf der Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor zu sehen.

Die Aktionen der Bauern richten sich gegen die geplante Streichung von Subventionen für die Branche. Der brandenburgische Bauernpräsident Henrik Wendorff rief zu friedlichen Demonstrationen auf: „Ich vertraue auf die Besonnenheit und Verantwortung unserer Leute und fordere zu einem zivilisierten Protest auf.“

Lieferung von Waren könnte sich verzögern

Blockiert wurde am Montagmorgen auch am großen Güterverkehrszentrum in Großbeeren (Kreis Teltow-Fläming) südlich von Berlin. Dort sind viele große Logistik-Unternehmen angesiedelt. Es kam zu einem langen Rückstau, wie eine Polizei-Sprecherin sagte. Das brandenburgische Verkehrsministerium befürchtete Verzögerungen für Warenlieferungen. Daher war am Sonntag vor den Protesten auch das Lkw-Fahrverbot aufgehoben worden.

Eine Sprecherin der Polizeidirektion West sagte, die Straßen-Sperrungen mit Traktoren an Bundesstraßen würden aber immer mal wieder aufgemacht, um den Verkehr fließen zu lassen. „Man muss auch bedenken, dass Kinder und andere Leute bei Minusgraden an der Bushaltestelle stehen. Wenn der Bus dann nicht mehr durchkommt, ist es problematisch.“

Die Polizei im Norden Brandenburgs hat das Vorgehen der protestierenden Landwirte bei ihren Straßenblockaden als weitgehend friedlich und kooperativ bewertet. „Wir merken schon, dass alles sehr gesittet abläuft. Man ist auch mit Augenmaß dabei“, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Nord, Joachim Lemmel, am Vormittag in Neuruppin. Es kam aber auch zu einzelnen Zwischenfällen, weil Autofahrer versuchten, doch an den Sperrungen vorbeizukommen.

Der Bauernverband rief zu einer Aktionswoche auf, um gegen die geplante Streichung von Subventionen für die Branche zu demonstrieren. Dabei geht es vor allem um die Steuervergünstigung von Agrardiesel. Dass die Bundesregierung die Sparpläne teilweise zurücknahm, reicht dem Verband nicht aus. Mehrkosten für Kraftstoff für die wichtigsten Arbeitsgeräte der Landwirte führten zu finanziellen Verlusten, die sie nicht auffangen könnten, kritisierte der Landesbauernverband Brandenburg. (fmg/dpa)