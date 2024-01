Berlin. Die Ost- und West-Route sollen eine Radschnellverbindung mitten durch Berlin schaffen. Jetzt startet die nächste Planungsphase.

Seit mehr als fünf Jahren wird bereits an den ersten Radschnellwegen für Berlin gearbeitet, nun gehen drei Strecken in die nächste Planungsphase. Das betrifft die Verbindung über den Kronprinzessinnen- und Königsweg sowie die Ost- und die West-Route, die sich zusammen zu einem Radweg vom östlichen bis zum westlichen Stadtrand, mitten durchs Berliner Zentrum, ergänzen sollen. In der sogenannten Entwurfsplanung werden in den kommenden Monaten die Feinheiten der Verbindungen erarbeitet. Das Planungsteam beschäftige sich etwa mit Details für die Verkehrsanlagen und Knotenpunkte, die Beleuchtung und die Entwässerung, erklärt das landeseigene Unternehmen Infravelo, das die Planung der Radschnellwege in Berlin verantwortet.