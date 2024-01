Berlin. Illegale Autorennen und rücksichtslose Fahrmanöver – nirgendwo sind sie so verbreitet wie in Berlin. Fast jede Nacht kommt es Unfällen.

Berlin bleibt die Hauptstadt der Raser, der illegalen Autorennen und der gewagten und lebensgefährlichen Fahrmanöver. So hat die Berliner Justiz im vergangenen Jahr nach Rasereien insgesamt in 811 Fällen (2022: 755) Ermittlungen eingeleitet. Das sei die zweithöchste Zahl an Verfahren seit einer Gesetzesverschärfung im Jahr 2017, erklärte Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann der Deutschen Presse-Agentur. Er leitet eine Spezialabteilung für verbotene Kraftfahrzeugrennen in Berlin. Die meisten Fälle seien im Corona-Jahr 2020 mit 871 Verfahren registriert worden. Ein Jahr zuvor seien es noch 680 gewesen, 2018 lediglich 345.