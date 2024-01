Berlin. Am Montag startet die Protest-Aktionswoche der deutschen Bauernschaft im gesamten Bundesgebiet. Einschränkungen auch in Berlin.

Nach der zunehmenden Radikalisierung und Unterwanderung der Bauernproteste durch rechte Kräfte in den vergangenen Wochen hat die Berliner Polizei nach eigenen Angaben mögliche illegale Störaktionen der Landwirte am Montag auch in der Hauptstadt fest im Blick. „Unsere Einsatzkräfte können auf eine lange Erfahrung bei Großdemonstrationen zurückblicken und stehen am Einsatztag außerdem in ständigem Austausch mit weiteren Sicherheitskräften wie etwa der Bundespolizei“, so ein Polizeisprecher auf Anfrage.