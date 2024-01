Berlin. Die Bauern wollen am Montag Autobahn-Auffahrten blockieren, die Polizei wollte eine zeitweise Öffnung. Zu Unrecht, so das Gericht.

Ab Montag wollen die Bauern landesweit gegen die Sparpläne der Regierung protestieren. Geplant waren auch Blockaden von Autobahn-Auffahrten rund um Berlin. Wie die „Bild“ berichtet, hatte die Polizei das nur genehmigen wollen, wenn die Sperren alle 30 Minuten geöffnet würden. Dagegen klagten die Landwirte zunächst vor dem Verwaltungsgericht, das ihnen recht gab. Eine Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht war laut dem Bericht am Samstag erfolglos. Dieses wies den Einspruch demnach in einer Eilentscheidung ab.

Der „Bild“ sagte Landesbauernpräsident Henrik Wendorff: „Laut Gericht wäre die Gefährdung durch ständige Öffnungen und Schließungen der Blockaden größer als durch eine dauerhafte Sperrung. Das Auf und Zu würde zu Rückstaus und Chaos führen.“ Dennoch müssten Rettungsgassen offen gehalten werden, damit Einsatzfahrzeuge durch können.

Die Entscheidung des OVG gelte für Berlin und Brandenburg.

Bauernproteste in Berlin: Worauf sich die Stadt einstellen muss

Der Protest der Landwirte hatte sich an Sparplänen der Koalition entzündet. Die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für die Landwirtschaft soll nun allerdings weiter gelten. Die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll nicht auf einmal wegfallen, sondern schrittweise auslaufen. Dem Bauernverband reicht die teilweise Rücknahme der Pläne nicht. Auch interessant: Der Mist mit dem Geld: Darum protestieren die Bauern

Ab dem Montag soll eine Aktionswoche der Bauern beginnen. Die Freien Bauern haben für Montag eine Demonstration angemeldet. Laut der Verkehrsinformationszentrale wird die Straße des 17. Juni bereits am Sonntagabend ab 17 Uhr gesperrt und am Montagabend, 22 Uhr, wieder geöffnet. 300 Teilnehmer sind laut der Polizei Berlin angemeldet. Ihre Kundgebung ist für 12 Uhr angesetzt.

Bauern blockierten Fähre mit Habeck an Bord

In Brandenburg seien ab dem 8. Januar 30 Veranstaltungen angemeldet, sagte die Polizei: „Wir rechnen mit umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen.“ Mit ihren Traktoren wollen die Bauern am Montagmorgen etwa im Nordwesten Brandenburgs Auffahrten zur Autobahn 24 blockieren. Auch die A10-Anschlussstellen Mühlenbeck, Birkenwerder, Oberkrämer und Kreuz Oranienburg werden laut Verkehrsinformationszentrale Berlin betroffen sein. In anderen Bundesländern sollen ebenfalls Auffahrten blockiert werden.

Mehrere Kultusministerien der Länder kündigten an, dass Schüler entschuldigt werden, sollten sie es wegen der Aktionen nicht zum Unterricht schaffen.

Theoretisch könnten auch Bahnfahrgäste Anfang der Woche von Behinderungen betroffen sein. Möglich sind Streiks der Lokführergewerkschaft GDL, weil dann eine selbstauferlegte Weihnachtsruhe im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn endet. Allerdings hat der Deutsche Beamtenbund – in dem die GDL organisiert ist – erklärt, dass es zumindest am Montag und Dienstag keine Arbeitsniederlegungen gibt.

Zuletzt hatte eine Protestaktion der Bauern für bundesweite Empörung gesorgt. An der Nordseeküste hatten Bauern versucht, eine Fähre mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an Bord zu stürmen. Polizei und Personenschützer setzten zur Abwehr Reizgas ein. Seitdem warnen Politiker vor einer Unterwanderung der Bauernproteste durch Rechte und Reichsbürger. Der Bauernverband appellierte am Wochenende an die Teilnehmer, auf Aktionen vor Wohnungen von Politikern oder persönliche Anfeindungen zu verzichten. Vertreter der Bundesregierung machten deutlich, dass es nach der teilweisen Rücknahme ihrer Sparpläne kein weiteres Entgegenkommen geben könne.

BM/dpa