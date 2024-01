Berlin. Die BVG braucht neue Outfits für die Mitarbeiter. Welche Erwartungen es gibt, und was die neuen Uniformen noch können sollen.

Professionell, modern, komfortabel – so beschreiben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Ansprüche an die neue Dienstkleidung, mit der rund 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig ausgestattet werden sollen. In einer aktuellen Ausschreibung sucht das Verkehrsunternehmen daher einen beratenden Schneider oder eine beratende Schneiderin, der oder die „von der Idee bis zur Umsetzung“ alle Schritte begleiten und unterstützen soll. Das betrifft etwa das Material- und Farbkonzept oder Nachhaltigkeitsvorgaben für die Logistik.

Wie die BVG in der Ausschreibung erklärt, sollen die Dienstoutfits für Fahrer, Kundendienst- oder Sicherheitsdienstmitarbeiter nicht nur den Anforderungen des täglichen Betriebs gerecht werden, „sondern auch die Werte und das Image des Unternehmens widerspiegeln“. Und: Das Unternehmen verspricht sich dadurch auch, als Arbeitgeber attraktiver zu werden, Mitarbeiter zu binden und neue Fachkräfte anzuziehen.

BVG: „Muster der Vielfalt“ soll Teil neuer Dienstkleidung sein

Die BVG hatte im Jahr 2013 ein neues Design von Hosen, Jacken, Hemden und Co. präsentiert. Damals wurde auch die Farbe verändert, aus dem früheren Hellblau wurde ein dunkles Marineblau. „Der Vertrag mit dem aktuellen Dienstleister endet am 30.09.2025“, heißt es in den aktuellen Unterlagen. Daher sei es zwingend nötig, nun neue Dienstkleidung auszuschreiben und umzusetzen. Auch dieses Mal werden sich die Outfits optisch verändern, denn vorgegeben ist unter anderem, das neue „Muster der Vielfalt“ zu integrieren.

Unter diesem Namen läuft das neue Sitzmuster der BVG, das ein buntes Meer menschlicher Umrisse zeigt und damit die Vielfalt innerhalb des Unternehmens, aber auch unter den Fahrgästen symbolisieren soll. Zu sehen ist es bislang aber in verhältnismäßig wenigen Fahrzeugen, weil der Austausch nur erfolgt, wenn die alten Sitzpolster oder Bezüge nicht mehr intakt sind.

Das neue Sitzmuster der BVG heißt „Muster der Vielfalt“ © DPA Images | Fabian Sommer

Neue BVG-Outfits sollen aus umweltfreundlichen Materialien bestehen

Das Thema Vielfalt soll aber auch, abgesehen von dem Muster, eine weitere Rolle spielen, heißt es in der Ausschreibung: „Wir werden verschiedene Modelle und Designs anbieten, die die Vielfalt unserer Belegschaft widerspiegeln“, so der Anspruch. Dazu gilt: Die Kleidung soll „für alle Wetterbedingungen geeignet sein und die Sicherheit sowie das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden unterstützen“. Außerdem fordert das Verkehrsunternehmen, dass für die Kleidung umweltfreundliche Materialien verwenden werden, und es will sicherstellen, dass sie unter fairen Arbeitsbedingungen produziert wird.

„Insgesamt bietet die Einführung der neuen Dienstkleidung die vielversprechende Möglichkeit, unsere Unternehmenskultur zu stärken, unsere Marke zu festigen, unsere soziale und ökologische Verantwortung zu betonen und unsere Mitarbeitenden zu motivieren“, fasst die BVG zusammen. Und weiter: „Wir sind überzeugt, dass dies einen positiven Einfluss auf unsere Organisation und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit haben wird.“

