Berlin. Viele Berliner Brücken sind in einem schlechten Zustand. 2024 sollen acht Bauprojekte beginnen. Darunter sind prominente Vorhaben.

Erneuerung, Abriss, Grundinstandsetzung – an den Berliner Brücken sollen auch in diesem Jahr wieder große Vorhaben starten. Inklusive verschiedener Fördergelder ist in diesem Jahr eine Gesamtinvestition für Brückenbauprojekte in Höhe von rund 90 Millionen Euro geplant, heißt es aus der Senatsverkehrsverwaltung „Auf die Berliner Brücken schaue ich mit großer Sorge. Da wurde zu lange gespart und zu wenig investiert“, sagte Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) der Berliner Morgenpost. „75 Prozent der Brücken in Berlin sind in keinem guten Zustand mehr.“