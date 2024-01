Berlin. Die Hamas-Attacke auf Israel war eine Zäsur – auch für Berliner Juden. Drei von ihnen berichten, wie sich ihr Leben geändert hat.

Vor drei Monaten überfiel die palästinensische Terrorgruppe Hamas Israel, tötete mehr als 1000 Menschen und nahm mehr als 100 Geiseln. Der darauffolgende Krieg in Gaza forderte laut der Hamas bereits über 20.000 Opfer. Diese schrecklichen Ereignisse hatten und haben Auswirkungen auch auf das Leben in Berlin. Neben der Trauer über das große Leid auf palästinensischer und israelischer Seite haben antisemitische Vorfälle in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Die bereits zuvor angespannte Sicherheitslage für Jüdinnen und Juden in Berlin hat sich weiter zugespitzt.