Berlin-Mariendorf. Eine Beamtin fährt in der Silvesternacht eine 15-Jährige an und wird zusammengeschlagen. Polizei durchsucht Wohnung des Verdächtigen.

Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt. Eine Polizistin hatte in der Silvesternacht während einer Einsatzfahrt gegen 0.15 Uhr in der Straße Alt-Buckow in Neukölln trotz einer Vollbremsung eine 15-Jährige angefahren, die plötzlich auf die Straße getreten war. Daraufhin war ein Mann an das Auto getreten, hatte die Fahrertür aufgerissen, war auf die Einstiegshilfe getreten, hatte sich mit der linken Hand am Lenkrad festgehalten und begonnen, auf die Polizistin einzuprügeln. Die Beamtin bekam mehrere Faustschläge ins Gesicht und befindet sich seitdem in ärztlicher Behandlung.

Erst durch das Herausziehen der Frau durch andere Polizeikräfte und den Einsatz von Reizstoff sei der Mann von weiteren Schlägen abgehalten worden, so die Polizei Berlin am Samstag. Einem Bericht zufolge soll es sich bei der Jugendlichen um eine Tochter des Remmo-Clans gehandelt haben.

100 Einsatzkräfte durchsuchen Wohnungen des Tatverdächtigen

Am Freitagabend durchsuchten 100 Einsatzkräfte der Polizeidirektion 5 (City) die Wohnanschrift des mutmaßlichen, 20 Jahre alten Schlägers in Mariendorf und seine Aufenthaltsanschrift in Buckow nach Tatkleidung, Mobiltelefonen und weiteren tatbezogenen Unterlagen. Dabei fanden die Beamten zahlreiche Beweismittel und Kleidungsstücke. Diese soll jetzt auf Spuren untersucht wurden.

Zudem fanden die Ermittler bei dem polizeibekannten 20-Jährigen weitere Beweismittel als Zufallsfunde, die auf weitere Straftaten hindeuten könnten. Der Mann stellte sich am Samstag gegen 3 Uhr auf einem Polizeiabschnitt und wurde für forensische Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Dabei soll festgestellt und dokumentiert werden, ob der 20-Jährige Verletzungen an den Händen aufweist, die zu der Tat passen könnten.

