Berlin. Ab Montag werden zahlreiche Bauern mit ihren Traktoren in Berlin demonstrieren. Aber was sagen die Landwirte, die hier heimisch sind?

In Bundesländern mit großen Ackerflächen wächst der Groll der Landwirte: Allein in Brandenburg wurden ab kommendem Montag 30 Proteste angemeldet. Mit zahlreichen Traktoren wollen die Bauern rund um Berlin die Autobahnen blockieren. Spätestens am 15. Januar rollen sie dann mit ihren schweren Maschinen in die Hauptstadt.