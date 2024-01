Berlin. Bei Gerichten und Staatsanwaltschaft Berlins sind fast 50 Stellen unbesetzt. Auch die Gefängnisse brauchen dringend Verstärkung.

Der Berliner Justiz fehlt es an allen Ecken an Personal. Bei Richtern und Richterinnen sowie in der Staatsanwaltschaft sind derzeit 47 Stellen unbesetzt. Das geht aus einer Antwort der Senatsjustizverwaltung auf eine Anfrage der rechtspolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Petra Vandrey, hervor.

Demnach sind 20 Stellen weniger besetzt, als im Vorjahr. „Im nichtrichterlichen Dienst fehlen 137, in den Justizvollzugs- und Arrestanstalten 171 Mitarbeiter*innen“, heißt es weiter. „Die rot-grün-rote Regierung hat in den vergangenen Jahren bereits massiv in die Justiz investiert und zahlreiche Neueinstellungen an den Gerichten ermöglicht“, sagt Vandrey. „Trotzdem sind im richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Dienst im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Stellen unbesetzt.“

Die Rechtsexpertin der Grünen fordert daher eine Ausbildungsoffensive, „um das fehlende Personal, insbesondere auch im nichtrichterlichen Dienst, zu gewinnen“. Im Strafvollzug müsse der Gesundheitsschutz weiterentwickelt werden, „um vor allem die negativen Auswirkungen der Schichtarbeit auszugleichen“.

In anderen Ländern mehr Bewerber als freie Stellen

Es brauche bessere und familienfreundlichere Arbeitsbedingungen, so Vandrey weiter. „Für den richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Dienst sollten Quereinstiege durch Rechtsanwält*innen erleichtert werden, sodass diese mit spezifischer Facherfahrung bei einem Wechsel in die Justiz auch in dieser Fachmaterie eingesetzt werden können.“

Im vergangenen Sommer meldete die „Deutsche Richterzeitung“, dass es bundesweit mehr Bewerbungen als freie Stellen in der Justiz gibt. Und das, obwohl die Bezahlung deutlich schlechter sei, als auf dem freien Markt – etwa in Anwaltskanzleien. Allerdings bezog sich die vom Deutschen Richterbund herausgegebene Zeitung vor allem auf die Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. An Berlin scheint diese Entwicklung vorbeizugehen.

Im Strafvollzug der Hauptstadt hat sich die Lage allerdings offenbar verbessert. Wo im Sommer noch 217 Stellen unbesetzt waren, sind es nun fast 40 weniger.

Die Berliner Justiz macht derzeit eine tiefgreifende Reform durch. Das Landgericht der Hauptstadt, bislang das größte Deutschlands, wurde am 1. Januar in zwei eigenständige Einheiten aufgeteilt. Das Landgericht I am Standort Moabit ist künftig allein für Strafverfahren zuständig. Alle Zivilprozesse werden am Landgericht II am Tegeler Weg in Charlottenburg und an der Littenstraße in Mitte verhandelt.

