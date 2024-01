Berlin. Die Krankenhausgesellschaft fürchtet Überbeanspruchung örtlicher Rettungsstellen durch weniger Termine bei niedergelassenen Ärzten.

Die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) befürchtet eine Überlastung der Notaufnahmen in der Hauptstadt. Grund dafür sei laut Interessenvertretung der Krankenhausträger unter anderem eine veränderte Vergütung von Arztpraxen. Sie könne dazu führen, dass die Mediziner ihre Termine einschränken und sich in der Folge mehr Menschen dafür entscheiden, stattdessen Kliniken in Berlin aufzusuchen.

„Die ambulante Versorgung durch die niedergelassenen und Bereitschaftsärzte muss sichergestellt sein“, sagt Marc Schreiner, Geschäftsführer der BKG. Schon jetzt sei es vielfach so, dass Patientinnen und Patienten die Notaufnahme als ersten Anlaufpunkt nutzten, um medizinische Hilfe außerhalb der Sprechzeiten der Praxen zu erhalten.

Hintergrund sei ein Anfang 2024 in Kraft getretener veränderter Honorarverteilungsmaßstab der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Da eine geringere Anzahl an Behandlungsfällen bezahlt würde, erwartet die Krankenhausgesellschaft, dass niedergelassene Kollegen weniger Termine anbieten. Gleichzeitig sei zu befürchten, dass es in den elf Notdienstpraxen der KV, die de Rettungsstellen der Krankenhäuser in Berlin angegliedert seien, weniger Personal gebe. Außerdem sei die Behandlungskapazität beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst bereits seit Dezember 2023 eingeschränkt

BKG: Notaufnahmen in Berlin bereits „am Limit“

Dabei habe es nach Angaben der Mitgliedskrankenhäuser bereits während der Schließzeiten niedergelassener Ärzte zum Jahreswechsel 2023/24 entsprechende Belastungsspitzen gegeben. Das sei problematisch für die Rettungsstellen der Krankenhäuser, die durch eine dünne Personaldecke und eine unzureichenden Finanzierung der Notfallversorgung schon jetzt „am Limit“ seien, so die Auffassung der Berliner Krankenhausgesellschaft.

Umso problematischer: „Wir sehen zudem mit Besorgnis die mangelnde Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden der Rettungsstellen“, so der Geschäftsführer. So käme es mitunter zu verbalen und sogar körperlichen Angriffen auf Ärzte und Pflegekräfte in den Kliniken in Berlin.

Zur bestmöglichen Versorgung sei es erforderlich, so die Forderung von Schreiner, die Versorgungskapazitäten richtig zu steuern. Aufgabe der Rettungsstellen der Krankenhäuser sei die Behandlung medizinischer Notfälle. Für alle anderen gesundheitlichen Beschwerden seien Haus- und Fachärzte und die medizinischen Bereitschaftspraxen die richtigen Ansprechpartner.