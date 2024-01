Berlin. Eine Drogenfahnderin soll Rauschgift an sich genommen und mit Kollegen konsumiert haben. Welche Strafe ihr nun drohen könnte.

Weil sie Rauschgift aus der Asservatenkammer gestohlen haben soll, hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine Polizeibeamtin erhoben. Die 45 Jahre alte Kriminalhauptkommissarin soll „mindestens 6,452 Gramm des Kokains an sich genommen und in ihrer Wohnung zum Zweck des Eigenkonsums in einem Tresor verwahrt haben“, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Der Vorwurf lautet auf Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Verwahrungsbruch.

Die Beamtin arbeitete demnach in einem Rauschgiftdezernat und soll am 31. Januar 2023 an einer Durchsuchung beteiligt gewesen sein. Dabei seien 2,24 Kilogramm Kokain in zwei Blöcken sowie ein Kokainstein von 125 Gramm sichergestellt worden. Die Angeklagte sei dabei nicht selbst vor Ort gewesen, sondern habe die Maßnahmen von der Befehlsstelle aus koordiniert, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Noch bevor die Drogen gewogen wurden, soll sie einen Kollegen angewiesen haben, ihr das Kokain ins Büro zu bringen. Dort soll sie sich unter dem Vorwand, die weitere Bearbeitung des Vorgangs selbst übernehmen zu wollen, ein Teil des Rauschgifts abgezweigt haben.

Polizei Berlin: Kriminalpolizistin soll mit zwei Kollegen gekokst haben

Am 16. Februar 2023 flog die Sache auf. Die Wohnungen sowie die Diensträume der damals noch 44 Jahre alten Beamtin und zwei ihrer Kollegen wurden durchsucht. Die drei sollen mit möglicherweise weiteren Beamten Anfang Februar gekokst haben. Damals bekannt waren ein Kriminal- und ein Schutzpolizist.

Gegen alle drei wurden damals dienstrechtliche Schritte geprüft. Diese setzt die Polizei in der Regel jedoch erst nach einem Urteil um. Wann der Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten beginnt, ist derzeit noch unklar.

Der Beamtin droht im Fall einer Verurteilung eine Haftstrafe von mindestens einem Jahr. So sieht es Paragraf 29a des Betäubungsmittelgesetzes im Falle des Herstellens, Handelns oder Besitzes von Drogen in nicht geringer Menge vor. Verwahrungsbruch kann ebenfalls mit bis zu zwei Jahren Haft oder einer Geldstrafe geahndet werden. Handelt es sich bei dem Täter oder der Täterin um einen Amtsträger oder ein Mitglied des öffentlichen Dienstes, kann die Freiheitsstrafe auf bis zu fünf Jahre verlängert werden.