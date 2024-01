Berlin. Lila Bäcker ist insolvent: 500 Stellen werden bei der Großbäckerei gestrichen. So geht es in Berlin weiter.

Die Insolvenz der Backkette Lila Bäcker hat unmittelbare Folgen für zahlreiche Filialen in Berlin und Brandenburg. In Berlin sind insgesamt acht Standorte betroffen und werden geschlossen. Es handelt sich um die Filialen Bessemer Straße 57-75, Brunsbütteler Damm 261, 263, Dolgenseestraße 9 c-f, Glienicker Weg 126, Landsberger Allee 174, Malteserstraße 136/138, Mollstraße 19 und Wuhlestraße 31/ Cecilienstraße 16. Noch deutlicher sind die Folgen in Brandenburg. Hier schließen gleich 22 Filialen.

Diese Filialen von Lila Bäcker schließen in Berlin

Bessemer Straße 57-75, Berlin

Brunsbütteler Damm 261/263, Berlin

Dolgenseestraße 9 c-f, Berlin

Glienicker Weg 126, Berlin

Landsberger Allee 174, Berlin

Malteserstraße 136/138, Berlin

Mollstraße 19, Berlin

Wuhlestraße 31/ Cecilienstraße 16, Berlin

Diese Filialen sind in Brandenburg betroffen

Blankenfelde, Erich-Klausener-Straße 53-55

Brandenburg, Willi-Sänger-Straße 20

Burg (Spreewald), Hauptstraße 53

Eichwalde, Zeuthener Straße 66/67

Großbeeren, Berliner Straße 96 a

Jüterbog, Zinnaer Straße 16 a/ Markt

Jüterbog, Zinnaer Vorstadt 49

Milmersdorf (b. Templin), Gewerbegebiet Süd 14

Müllrose, Frankfurter Straße 94 a

Mittenwalde, Rathausstraße 15

Pasewalk, Bahnhofstraße 17

Pasewalk, Pestalozzistraße 21

Potsdam, Ludwig-Boltzmann-Straße 8

Rangsdorf, Kienitzer Straße 59

Rehfelde, Ernst-Thälmann-Straße 35b

Schwedt, J.-Marchlewski-Ring 97 A

Strausberg, Philipp-Müller-Straße 33

Templin, Vietmannsdorfer Straße 3

Torgelow, Bahnhofstraße 17

Teupitz, Buchholzer Straße 1 a

Grünheide, Karl-Marx-Straße 38

Petershagen / Eggersdorf, Alt Landsberger Chaussee 16

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Unser Heimatbäcker GmbH, die als Lila Bäcker firmiert, wurde am 1. Januar vom Amtsgericht Neubrandenburg eröffnet. Darüber hatte das Unternehmen am Dienstag informiert. In Neubrandenburg befindet sich auch der Hauptsitz der Backkette. Verhandlungen mit Investoren über eine Gesamtlösung für die Bäckerei, die insgesamt 232 Filialen mit 1600 Mitarbeitern in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein betreibt, scheiterten zuvor.

Insolvenzverwalter Christian Graf Brockdorff führt ab diesem Monat nur noch 160 Filialen fort. Davon liegen 13 in Berlin. 500 Mitarbeiter müssen im Zuge der Filialschließungen entlassen werden, knapp ein Drittel der gesamten Belegschaft. Darüber informierte Brockdorff die Beschäftigten am 2. Januar zusammen mit der Geschäftsführung des Lila Bäcker auf Mitarbeiterversammlungen. Die Entlassungen betreffen nach Unternehmensangaben vor allem die Unser Heimatbäcker GmbH mit der Produktion von Brot und Brötchen in Pasewalk sowie die Mitarbeiter der Filialen und Cafés und die Unser Heimatbäcker Logistik GmbH, die für die Belieferung des Filialnetzes zuständig ist. Bei der Unser Heimatbäcker Holding GmbH und der Mäkelbörger KuchenManufaktur GmbH, die in Neubrandenburg Kuchen und Gebäck herstellt, sind demnach keine Entlassungen vorgesehen.

Man habe sich auf die Fortführung attraktiver Standorte und gut laufender Filialen konzentriert, an denen weitere Investoren Interesse haben, erklärte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Eine Gesamtlösung für Lila Bäcker sei an den schwierigen Marktbedingungen durch gestiegene Energie- und Rohstoffpreise, unter denen auch andere Bäckereien leiden, gescheitert. „Kunden müssen sparen und halten sich zurück. Ab 1. Januar sorgen zudem der gestiegene Mindestlohn und die erhöhte Mehrwertsteuer in Cafés für zusätzliche Belastungen. Aber unsere Verhandlungen mit Investoren zeigen auch, dass es Interesse an der Fortführung gut laufender Filialen und der meisten Betriebsteile sowie an den Mitarbeitern gibt“, äußerte sich Viola Kaluza, CEO der Unser Heimatbäcker Holding GmbH. Sie sei zuversichtlich, in den weiteren Verhandlungen zusammen mit dem Insolvenzverwalter eine zufriedenstellende Lösung zu finden.

Hinsichtlich der vier Gesellschaften der Unternehmensgruppe laufen bereits seit Ende Oktober in Eigenverwaltung Sanierungsbemühungen. Seitdem wurden Gespräche mit verschiedenen Interessenten geführt, die die Filialbäckerei übernehmen wollten. Kurz vor Weihnachten sprang dann jedoch der letzte Investor für die Übernahme des gesamten Unternehmens ab. Die Mitarbeiter erhielten noch bis Jahresende Insolvenzgeld.

„Eine verkleinerte Filialbäckerei eröffnet neue Chancen für Investoren. Aber ich bedauere es sehr, dass wir deshalb knapp ein Drittel der Mitarbeiter freistellen und später kündigen müssen. Nur so haben wir die realistische Option, die meisten Filialen und rund 1100 Arbeitsplätze zu erhalten. Mit diesem Ziel verhandeln wir mit Investoren weiter“, sagte Insolvenzverwalter Christian Graf Brockdorff.

Lila Bäcker steckte schon einmal in finanziellen Schwierigkeiten. Bereits Anfang 2019 hatte die Großbäckerei mit ihren damals rund 2500 Mitarbeitern und 400 Läden Insolvenz angemeldet. Dank einer Landesbürgschaft aus Schwerin kam es im September 2019 mit 270 Filialen und 2100 Mitarbeitern zu einem Neustart.