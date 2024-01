Berlin. Die Schulplatz-Situation für geflüchtete Kinder und Jugendliche in Berlin ist angespannt. Was nun helfen soll.

Knapp 1000 geflüchtete Kinder und Jugendliche warten in Berlin noch auf einen Schulplatz. Das geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (Grüne) hervor. „Auch wenn sich hier schon viel getan hat, sind es einfach noch immer zu viele Kinder und Jugendliche, die ohne Schulplatz dastehen“, sagt Burkert-Eulitz.

967 geflüchtete Kinder und Jugendliche warten aktuell auf einen Platz in einer Willkommensklasse. © Berliner Morgenpost Infografik/OSM | C. Schlippes /BM

Nach Angaben des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) leben aktuell insgesamt 6776 Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter zwischen sechs und 18 Jahren in Gemeinschaftsunterkünften, die in der Verantwortung des LAF liegen (Stand: 1. Dezember 2023). Hinzu kommen noch 619 schulpflichtige Kinder und 171 Jugendliche im Alter von 17 bis 18 Jahren, die im Ankunftszentrum Ukraine im ehemaligen Flughafen Tegel untergebracht sind. Sie werden gesondert erfasst, weil es sich eigentlich nur um ein Ankunftszentrum handelt und die Fluktuation groß ist. Auch wenn viele Familien dort mittlerweile monatelang wohnen müssen.

Auf einen Platz in einer Willkommensklasse warten berlinweit 967 Kinder und Jugendliche. Zum Teil handelt es sich hier um Kinder und Jugendliche aus Gemeinschaftsunterkünften. Betroffen sind aber durchaus auch Schulkinder, die mit ihren Familien privat untergekommen sind oder bereits eine eigene Wohnung gefunden haben. Immerhin 735 von ihnen nehmen an schulvorbereitenden Maßnahmen im Programm „Fit für die Schule“ teil, das als Überbrückung der Wartezeit bis zu einem Schulplatz gedacht ist.

In Mitte, Steglitz-Zehlendorf und Reinickendorf gibt es keine Warteliste

Die Situation an den Schulen variiert von Bezirk zu Bezirk stark. Neben den 299 Jugendlichen, die berlinweit auf einen Platz an einer beruflichen oder zentral verwalteten Schulen warten, hoffen in Marzahn-Hellersdorf 189 Kinder und Jugendliche auf einen Platz in einer Willkommensklasse. In Pankow sind es 151 Schüler. Obwohl in Lichtenberg die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, mit 934 besonders hoch ist, warten nur 104 Kinder auf einen Platz in einer Willkommensklasse. In Spandau müssen noch 76 Schüler untergebracht werden und in Neukölln 55. Charlottenburg-Wilmersdorf muss noch 47 Plätze in Willkommensklassen bereitstellen, Friedrichshain-Kreuzberg 25,Treptow-Köpenick 18 und Tempelhof-Schöneberg gerade mal drei.

Besonders gut da stehen Mitte, Steglitz-Zehlendorf und Reinickendorf. In diesen Bezirken steht aktuell kein geflüchteter Schüler auf der Warteliste. Es konnten für alle Kinder und Jugendlichen Plätze in Willkommensklassen vermittelt werden.

Schule mit Willkommensklassen im Ankunftszentrum

„Die Situation bleibt insgesamt herausfordernd, auch weil sie so dynamisch ist“, sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung. Bislang würden die Kinder und Jugendlichen, die in bezirklichen Unterkünften des LAF untergebracht sind, nicht vor Ort beschult. Es gebe in den Unterkünften lediglich tagesstrukturierende und schulvorbereitende Maßnahmen. Doch das soll sich nach Angaben der Bildungsverwaltung nun ändern. Im Ankunftszentrum Ukraine in Tegel, in dem die Situation besonders unbefriedigend ist, soll eine eigene Schule mit Willkommensklassen entstehen.

In den vom LAF geführten Gemeinschaftsunterkünften leben 6776 schulpflichtig Kinder und Jugendliche. Hinzu kommen noch 790 aus dem Ankunftszentrum Tegel. © Berliner Morgenpost Infografik/OSM | C. Schlippes /BM

Auf dem ehemaligen Parkplatz P 10 an der Unterkunft, wo bereits jetzt in Containern tagesstrukturierende Maßnahmen stattfinden, soll in den kommenden Wochen zusätzlich ein geregelter Schulbetrieb beginnen. Um die rund 350 Kinder und Jugendlichen zu unterrichten, werden die Container um ein weiteres Geschoss aufgestockt. Die Arbeiten dazu haben bereits begonnen. Auch die Einstellung der benötigten Lehrkräfte laufe bereits. Hinzu kämen noch mehrere Tandem-Lehrkräfte aus der Ukraine, die im Unterricht unterstützen sollen. „Wir hoffen, dass diese Maßnahme zu etwas Entspannung führt“, so der Sprecher weiter. Eine ähnliche Maßnahme sei auch für die Unterkunft am Tempelhofer Flughafen angedacht. Hier sei die Planung aber noch nicht ganz so weit fortgeschritten.

Burkert-Eulitz begrüßt die geplanten Maßnahmen in den Sammelunterkünften grundsätzlich, vermisst aber noch ein Konzept, wie es mit den Kindern und Jugendlichen weitergehen soll. „Das Ziel ist ja, dass die Familien die Sammelunterkünfte irgendwann verlassen“, sagt Burkert-Eulitz. „Da muss dann ein Anschluss in der Nähe ihres neuen Wohnortes gewährleistet sein, damit die Kinder und Jugendlichen nicht quer durch die Stadt fahren müssen oder wieder ohne Schulplatz dastehen.“ Es ginge nicht, dass sie durch einen Umzug dann wieder bei Null anfangen müssten. „Hier muss dringend eine verlässliche Regelung gefunden werden“, so Burkert-Eulitz.