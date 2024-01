Berlin. Inwieweit auch rechtliche Schritte gegen Catering-Firma eingeleitet werden, hängt von deren Stellungnahme ab. Die steht bislang aus.

Dienstkräfte der Berliner Polizei, die in der Silvesternachtvergammelte oder verschimmelte Verpflegung erhielten, sollen eine Entschädigung erhalten. Das kündigte die Behörde am Dienstagabend an. „Über mögliche Erkrankungen von Dienstkräften wurde nichts bekannt“, heißt es weiter. Man habe die aus Berlin stammende Catering-Firma um Stellungnahme gebeten, die allerdings bislang nicht eingegangen sei. „Rechtliche Konsequenzen werden nach dem Erhalt der Stellungnahme geprüft.“

Am Montag veröffentlichte die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Berlin Fotos von belegten Brötchen, auf denen Schimmel zu sehen war. „Einsatzkräfte haben das als respektlos empfunden“, schrieb der DPolG-Landesvorsitzende Bodo Pfalzgraf dazu. Im Gesamtpersonalrat arbeite man nun an einer Überarbeitung der Geschäftsanweisung zur Einsatzverpflegung, in die bestimmte Qualitätsstandards aufgenommen werden sollen, so Pfalzgraf am Dienstag gegenüber der Berliner Morgenpost.

Lesen Sie auch:Polizei, Pyrotechnik und eine Aufräumaktion

Dass zum Teil Brötchen mit schimmeligem Belag ausgegeben wurden, sei bereits am Nachmittag des Silvestertags bekannt geworden, wie die Polizei am Dienstag sagte. „Die verdorbenen Brötchen waren Bestandteile des Lunchpakets, das neben zwei Brötchen jeweils ein Würstchen, Senf, Ketchup, einen Apfel und einen Schokoriegel enthielt“. Bei der Warmverpflegung und den Getränken seien keine Mängel bekannt geworden.

Einige Einsatzkräfte erhielten statt Brötchen zwei warme Mahlzeiten

„Valide Auskünfte, wie viele Kolleginnen und Kollegen verdorbene Brötchen erhalten haben, sind aktuell nicht möglich, da noch nicht von allen Einsatzkräften Rückmeldungen vorliegen“, heißt es von der Polizei weiter. „Einige Einsatzeinheiten haben zudem nach Bekanntwerden der Vorfälle entschieden, die Lunchpakete grundsätzlich zu entsorgen beziehungsweise die Kräfte zur Entsorgung anzuweisen.“ Für manche Einsatzkräfte habe es statt eines Lunchpakets dann ein zweites Mal Warmverpflegung gegeben.

Um welche Catering-Firma es sich handelt, gab die Polizei nicht bekannt. Zubereitet seien die Speisen in der eigenen Küche der Firma und dann zwischen 10 und 12 Uhr am Silvestertag ausgeliefert worden. „Anschließend wurden sie in Kühlzellen in den Räumlichkeiten der Polizei Berlin gelagert.“ Die Firma wurde nach Bekanntwerden der erheblichen Mängel umgehend informiert.

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik nannte den Zustand „widerwärtig“ und drückte gegenüber den Dienstkräften noch in der Silvesternacht ihr Bedauern aus