Berlin. Die „Pauschalen Minderausgaben“ für das neue Haushaltsjahr 2024 müssen bis Ende Februar aufgelöst werden, Bezirke werden aber geschont.

Es ist eine große Aufgabe, die Berlins Senatoren bevorsteht. Um 5,9 Prozent müssen sie ihre gerade im Dezember mit dem Doppelhaushalt 2024/25 bereitgestellten Etats kürzen. Das hat Finanzsenator Stefan Evers (CDU) die Ressorts mit dem Jahreswechsel in seinem haushaltswirtschaftlichen Rundschreiben wissen lassen. Bis zum 24. Februar müssen sie liefern.

Zentrale pauschale Minderausgaben von 1,75 Milliarden Euro seien im Haushalt vorgesehen, die nun „titelscharf“ aufgelöst werden müssten, schreibt Evers. Das bedeutet, die Häuser müssen im Detail darlegen, wo sie sparen wollen. Nicht besetzte, aber im Haushalt finanzierte Stellen stehen explizit nicht als leicht erschließbare Geldquelle zur Verfügung.

Bezirkshaushalte sollen von den Sparauflagen ausgenommen werden

Politisch dürfte es zudem kaum vermittelbar sein, von vorneherein etwa die Budgets für Schulbau oder den Straßenbau zu reduzieren, auch wenn die Erfahrung lehrt, dass sich Investitionsprojekte immer mal wieder verzögern und so Geld übrig bleibt.

Weil sich die Koalitionsspitzen von CDU und SPD verständigt hätten, die Bezirkshaushalte „aufgrund des besonderen Stellenwertes der Bezirke für den sozialen Zusammenhalt“ nicht zusätzlich zu belasten, müssen die Senatsverwaltungen anteilig mehr kürzen, nämlich fast sechs Prozent ihrer Ausgaben. Hinzu kommen noch die normalen pauschalen Minderausgaben, die in jedem Einzelplan vorgesehen sind.

Große Ressorts wie Inneres und Bildung müssen dreistellige Millionenbeträge kürzen

Das ergibt erhebliche Summen: So muss Innensenatorin Iris Spranger (SPD) allein in Folge von Evers‘ Erlass 180 Millionen Euro bringen. Kultursenator Joe Chialo (CDU) muss in seinem 950 Millionen Euro umfassenden Budget 56 Millionen Euro Ausgaben streichen. Das entspricht einem Drittel der Landeszuschüsse für die drei Opernhäuser. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU), die mit 5,4 Milliarden Euro den höchsten Einzeletat verwaltet, muss mehr als 300 Millionen Euro sparen. So viel kostet derzeit das komplette Personal an Berlins berufsbildenden Schulen.

Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) ist mit knapp 200 Millionen Euro dabei. Ihr dürfte aber ein politischer Beschluss von Schwarz-Rot helfen. 300 Millionen stehen für das Berliner 29-Euro-Ticket bereit. Die subventionierte Fahrkarte für die Tarifzonen A und B soll aber erst Mitte des Jahres starten. Damit hätte Schreiner schon einen großen Teil ihrer Sparauflagen erfüllt.