Berlin. Angriffe auf die Polizei, viel Böllerei, aber weniger Vorfälle und eine Aufräumaktion von Freiwilligen. Eindrücke von Silvester.

In der High-Deck-Siedlung in Neukölln spitzte sich die Situation zu, je weiter die Uhr in Richtung Mitternacht schlug. Schwarz uniformierte Polizeikräfte mit Helmen und taktischen Einsatzschildern rückten auf Höhe des Sonnencenters an. Mannschaftswagen säumten die Sonnenallee, besetzten den Platz, der vergangenes Jahr durch einen brennenden Reisebus zum symbolträchtigen Schauplatz der Silvester-Krawalle wurde.

Wie hier kam es an vielen Orten in Berlin zu Angriffen auf die Polizei, abseits der Verbotszonen wurde viel Pyrotechnik gezündet, während insgesamt aber weniger Vorfälle verzeichnet wurden. Gleichzeitig bot eine Aufräumaktion von Freiwilligen in Neukölln einen weiteren Lichtblick. Während am Neujahrstag praktisch überall Ruhe einkehrte, geben einige Ereignisse der zurückliegenden Nacht dennoch zu denken.

Berlin: Weniger Silvester-Einsätze, aber trotzdem Randale

So feuerten Menschengruppen unweit der Böller-Verbotszone vor der Rathauspassage in Mitte bis zum Eingreifen der Einsatzkräfte mit Raketen aufeinander, während in Lichtenrade sogar Molotowcocktails vorbereitet wurden. Die Präsenz von rund 5000 Beamtinnen und Beamten verhinderte aber offenbar Schlimmeres.

Polizisten bei ihrem Einsatz in der High-Deck-Siedlung. © Alexander Rothe | Alexander Rothe

In der die High-Deck-Siedlung etwa patrouillierten kleinere Einsatztrupps durch die schmalen Gassen der verzweigten Nachbarschaft. Die Beamtinnen und Beamten liefen an Familien mit kleinen Kindern und Wunderkerzen vorbei. „Die haben mehr Angst vor uns, als wir vor denen“, befand ein junger Mann, der mit mehreren Leuten vor der Haustür leichtes Feuerwerk zündet.

„Hier wird es später knallen“, prophezeite ein anderer Anwohner. Unter die Knallgeräusche frei verkäuflicher Raketen und Böller mischten sich am Silvesterabend immer wieder auch erschütternde Explosionen, die vermutlich von Pyrotechnik stammten, die in Deutschland verboten ist oder nur von Fachpersonal gezündet werden darf. Plötzlich waren ein paar Jugendliche mit Sturmmasken zu sehen. Für Journalisten, die das Geschehen beobachten wollten, wurde die Gegend unsicher, der Ton rauer. „Verpiss dich, du reizt die anderen“, hieß es von einem jungen Mann. Von Kugelbomben war die Rede, von denen eine in Richtung eines der Reporter geworfen wurde.

Die Polizei formierte sich derweil an den Eingängen der Zwischengänge, wo es besonders laut knallte, wartete auf weitere Kommandos. Die ersten Raketen flogen in Richtung der Beamtinnen und Beamten. Dann ging es los: Im Einheitsschritt betraten sie die Häuserschluchten. Ein paar Einsatzkräfte rannten los in ein Haus, aus dem eine Rakete auf sie abgefeuert wurde. Diejenigen, die geschossen haben, waren allerdings längst verschwunden. Es war ein Katz-und-Maus-Spiel, ein erwartetes Spektakel, das erst nach etwa zwei Stunden wieder abflaute.

Böllerverbotszone: Polizei muss am Alexanderplatz eingreifen

Unterdessen war es auch am Alexanderplatz alles andere als ruhig. Rund um die Verbotszone flogen Böller und Raketen in die Luft. Mitunter wurden die Feuerwerkskörper horizontal gezündet und landeten in umstehenden Gruppen. Es waren vor allem männliche Jugendliche, die sich gut anderthalb Stunden vor dem Jahreswechsel auf dem Platz versammelten. Aber auch Familien mit Kindern standen unter den Feierenden. Touristen beobachteten das Treiben im Vorbeigehen.

In der Masse formierten sich immer wieder kleinere Gruppen von Polizisten. Wer es zu wild trieb, wurde schnell ausfindig gemacht und kontrolliert. Als ein Böller vor den Füßen eines Polizisten landete, nahmen die Beamten unmittelbar die Verfolgung auf und setzten die Person fest. Lautstark monierten die Jugendlichen im Umfeld das Vorgehen der Polizei. Die Lage war unübersichtlich, eskalierte aber zumindest in diesem Moment nicht weiter.

Die Polizei versuchte an Silvester 2023/2024 am Alexanderplatz die Böllerverbotszone durchzusetzen. © Funke Foto Services | Reto Klar

Dennoch kam es laut Polizei dazu, dass sich etwa 500 Personen gegenseitig mit Feuerwerk beworfen haben, was von den Beamten jedoch unterbunden worden sein soll. Später löst die Polizei eine Ansammlung einer größeren Gruppe Jugendliche auf, die einen Tanz aufführten.

Mit schwerem Gerät muss die BSR Reste der Silvesternacht auf Höhe der Rathauspassage räumen. © BM | Marc R. Hofmann

Am Neujahrsmorgen hatte sich die Lage am Alexanderplatz, entlang der Sonnenallee und in der High-Deck-Siedlung beruhigt, aufzuräumen war dennoch einiges. Unweit der Verbotszone um den Fernsehturm rückte die BSR mit schwerem Gerät an, um den Resten des Feuerwerks Herr zu werden. Männer mit Laubbläsern wirbelten die Reste in Richtung einer Kehrmaschine, die den Bereich vor der Rathauspassage räumte. In Richtung Alexanderplatz wurden größere Mengen auf die Ladefläche eines Lastwagens gebaggert.

BSR sorgt mit schwerem Gerät um die Rathauspassage für Sauberkeit

Feuerwerksreste und einzelne abgebrannte Mülltonnen zeugten noch von den Geschehnissen der vergangenen Nacht in der High-Deck-Siedlung. Ein Junge, vielleicht zwölf Jahre alt, suchte auf der Straße nach übriggebliebenen Böllern, ansonsten war es ruhig. Ein besonders positives Bild zeigte sich entlang der Sonnenallee in Richtung Innenstadt. Dort waren bereits am Vormittag freiwillige Helfer der muslimischen Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya unterwegs, um die Hinterlassenschaften der vorausgegangenen Nacht zu entfernen.

Freiwillige der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde helfen, die Sonnenallee am Neujahrsmorgen von Feuerwerksresten zu befreien. © BM | Marc R. Hofmann

Von der BSR hatten sie dazu Besen und Schubkarren erhalten, kehrten mit nach eigenen Angaben rund 60 Helfern Müll- und Feuerwerksreste zusammen. „Weil Neukölln so im Fokus stand, wollen wir etwas tun, um das Image zu revidieren“, sagte Imam Scharjil Khalid, selbst mit Besen und Warnweste unterwegs.