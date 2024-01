Berlin. Das größte Polizeiaufgebot an Silvester seit Jahren war laut Behörden erfolgreich. Die Gewerkschaften sehen das hingegen kritischer.

Es sollte, wenn nötig, die „Nacht der Repression“ werden, hatte Berlins Regierender Bürgermeister, Kai Wegner (CDU), am Silvesterabend erklärt. Am Montag zogen alle Beteiligten dann eine positive Bilanz des größten Polizeiaufgebots in Berlin seit Jahren. „Durch umfassende frühzeitige und vielfältige Präventionsmaßnahmen, entschlossenes und konsequentes Einschreiten in Verbindung mit einem umfangreichen Raumschutzkonzept sowie der Festlegung von drei Pyrotechnikverbotszonen konnten größere Störungen verhindert werden“, hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Ein Polizeibeamter musste stationär behandelt

Trotz repressiver Maßnahmen kam es jedoch erneut zu Angriffen auf Einsatz- und Rettungskräfte. Nach bisherigen Erkenntnissen seien 54 Polizeikräfte verletzt worden, einer davon schwer. Der Polizist musste stationär behandelt werden. Im Vorjahr gab es laut Polizei zwar weniger Verletzte, doch sei das Kräfteverhältnis dieses Mal auch deutlich anders gewesen. Gut 4000 Beamtinnen und Beamten waren im Einsatz. Der überwiegende Teil der Angriffe sei mit Pyrotechnik erfolgt.

Rund 390 Personen nahm die Polizei in der Nacht fest, außerdem wurden 720 Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung, Verstößen gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz sowie wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

In der Gropiusstadt etwa wurden neun Personen festgestellt, die elf Molotow-Cocktails vorbereitet hatten. Im gleichen Stadtteil wurde die Frontscheibe eines Einsatzwagens der Polizei durch Pyrotechnik zerstört. Außer in Neukölln gab es auch Vorfälle in anderen Bezirken, wie Steglitz-Zehlendorf oder Mitte. In Moabit wurde ein Bus mit brennbarer Flüssigkeit beworfen, und auf dem Alexanderplatz beschossen sich Hunderte gegenseitig mit Feuerwerkskörpern.

30 Angriffe auf Feuerwehr, doch niemand wurde verletzt

Auch aus Sicht der Feuerwehr ist die zurückliegende Silvesternacht glimpflicher verlaufen als die vorherige. Nach derzeitigem Stand gab es zwar 30 Angriffe auf Feuerwehrleute, bei denen aber niemand verletzt wurde. Beim Jahreswechsel 2022/2023 hatte es laut Feuerwehr 69 Übergriffe gegeben, dabei waren 15 Helfer verletzt worden. 2021/2022 waren es zu Coronazeiten zehn Übergriffe gewesen.

Auch die Zahl der Einsätze insgesamt war nach den Angaben geringer als im Vorjahr. Demnach rückten die Helfer zu insgesamt 1598 Einsätzen in der Zeit von 19 Uhr an Silvester bis 6 Uhr Neujahr aus. Das seien 119 Fälle weniger gewesen als 2022/2023.

Wegner will an Strategie festhalten

Kai Wegner wertete die Zahlen der Polizei und Feuerwehr ebenfalls als Erfolg. „Wir können heute sagen, das Einsatzkonzept der Berliner Polizei ist voll aufgegangen.“ Die Einsatzkräfte hätten die Lage stets unter Kontrolle gehabt, so der Regierende Bürgermeister, und Berlin habe gezeigt, wie man mit solchen Lagen umgehen könne: „Der Rechtsstaat hat sich durchgesetzt.“ Angesichts der angespannten Sicherheitslage in der Stadt sei dieses Fazit keine Selbstverständlichkeit.

Dass dennoch Einsatzkräfte angegriffen wurden, zeige laut Wegner, dass es noch einiges zu tun gebe. „Wir müssen weiter dran arbeiten im präventiven Bereich.“ So müsse bereits in den Schulen die Botschaft vermittelt werden, dass es nicht normal sei, Polizei- und Feuerwehrkräfte anzugreifen. Diese Präventionsarbeit brauche jedoch Zeit. Parallel kündigte er an, die repressive Strategie beizubehalten. Nicht nur in der Silvesternacht werde die Polizei Straftaten konsequent verfolgen. Dabei müsse das Strafmaß des Bundes ausgeschöpft werden, die Strafe auf dem Fuße folgen.

Gewerkschaften fordern nachhaltige Änderungen

Von Gewerkschaftsseite fällt das Fazit hingegen deutlich kritischer aus. „Ein vierfaches Polizeiaufgebot und das entsprechende Konzept hat sich als eine Art wirksames Schmerzmittel gezeigt“, hieß es von der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft. „Sich jetzt zurückzulehnen, sich selbst zu feiern und nicht weiter an den Ursachen zu arbeiten, wäre selbstgefällig. Denn eins bestätigen alle Beteiligten und die Bilder: Das Gewaltpotenzial ist ungebremst vorhanden und wurde nur am Durchbruch gehindert. Wie oft will man das so machen?“ Der Vorsitzende Lars Wieg forderte den Umgang mit Gewalt, Bedrohung und Übergriffen in die Grundausbildung der Rettungskräfte zu integrieren.

Auch von der Gewerkschaft der Polizei Berlin (GdP) kamen mahnende Worte. „Ich wünsche meinen verletzten Kollegen alles Gute und hoffe, dass Politik sich in diesem Januar nicht wieder nur in Phrasen erschöpft, sondern es endlich nachhaltige Maßnahmen gibt“, erklärte GdP-Landeschef Stephan Weh. „Wir brauchen das Pyrotechnikverbot für den Privatgebrauch und organisierte Veranstaltungen statt wildes Böllern auf unseren Straßen.“

mit dpa

Mehr zum Thema Silvester