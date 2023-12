Berlin. An Silvester steht Neukölln besonders im Fokus. An der Sonnenallee haben viele eine klare Meinung zum angekündigten Polizeiaufgebot.

In den vergangenen Tagen hat die Polizei Berlin keinen Zweifel daran gelassen, wie ernst es ihr damit ist, die Silvester-Randale-Szenen aus dem vergangenen Jahr um jeden Preis zu verhindern: Rund 4000 Einsatzkräfte, vermehrter Einsatz von Bodycams, Hubschrauber und Sprengstoffhunde sollen dafür sorgen, dass die Feuerwehr nicht erneut in Hinterhalte geführt wird. Ein Bezirk steht dabei wie üblich im Fokus: Neukölln. Genauer: Die Sonnenallee.

Dort soll es im Bereich des nördlichen Abschnitts erstmals eine Pyroverbotszone geben. Wie blicken die Menschen vor Ort auf diese Maßnahme und was halten sie vom enormen Polizeiaufgebot? Erwarten sie erneut starke Eskalationen? Die Berliner Morgenpost hat sich am Sonnabend auf der Sonnenallee umgehört.

Neuköllner Passanten verurteilen Attacken auf Einsatzkräfte, sehen Polizeiaufgebot aber kritisch

Dort zwischen Hermannplatz und dem S-Bahnhof Sonnenallee geht das Leben seinen gewohnten Gang. Dicht gedrängt laufen die Menschen auf dem Gehweg, geschäftiges Treiben vor den Obst- und Fleischläden. Einzig die Absperrgitter, die zusammengestellt auf dem Fußweg abgestellt wurden, deuten darauf hin, dass hier bald etwas stattfinden wird. Sie kommen zum Einsatz, um an Silvester die Böllerverbotszone abzustecken.

Absperrgitter sollen an Silvester die Böllerverbotszone abstecken. © Alexander Rothe | Alexander Rothe

So wie die Metallzäune von den Passantinnen und Passanten nicht beachtet werden, scheint hier auch vielen die öffentliche Debatte um Neukölln nicht sehr beachtlich. „Die letzten Jahre war es hier immer schon wild, aber auch nur halb so wild, wie es nach dem vergangenen Silvester aufgebauscht wurde“, meint Nina F., die wie alle anderen Gesprächspartner nicht mit vollem Namen erwähnt werden möchte.

Die 32-Jährige wohnt auf der Reuterstraße und spricht von unkontrolliertem Feuerwerk, das jedes Jahr gleich sei. „Zu diesem Zeitpunkt halte ich mich generell nicht draußen auf, auch nicht in anderen Großstädten“, sagt sie. Die vergangenen Angriffe auf Einsatzkräfte seien nicht zu verteidigen, allerdings sieht sie die repressive Polizeistrategie kritisch. „Ich habe das Gefühl, dass eine übermäßige Polizeipräsenz dazu führt, dass sich die Situation hochschaukelt.“

Ähnlich sieht das Leo M., der ebenfalls in der Nähe wohnt und die Attacken auf Feuerwehrleute verurteilt. Seiner Meinung nach wurzelte dieses Verhalten in genereller Unzufriedenheit der Menschen, die im sozial schwachen Norden Neuköllns lebten. „Ich würde eher die Jugendarbeitslosigkeit hier angehen, statt mehr Polizei reinzuschicken“, sagt der 28-Jährige. „Ich glaube nicht, dass es in Neukölln schlimmer als in Wedding oder anderen Bezirken ist, sondern dass es eine rassistische Kampagne der Polizei und der Stadt ist, so stark auf Neukölln zu schauen.“

Wie Anwohner Mohammed gegen die Böllerverbotszone argumentiert

Was aus den Ausschreitungen gemacht wurde, sei übertrieben gewesen und die Diskussion aufgeblasen gewesen. Er sehe dabei eine Verbindung zu den pro-palästinensischen Protesten der vergangenen Wochen in Neukölln, an denen er selbst teilgenommen habe. Dass eine der Demonstrationen für Silvester abgesagt wurde, moniert er deutlich.

Der 23-jährige Mohammed, ebenfalls im Reuterkiez ansässig, steht der Böllerverbotszone skeptisch gegenüber. Die Maßnahme habe nur zur Folge, dass sich die Schauplätze verlagern würden. „Für diejenigen, die nicht so eskalieren, ist es eine beschissene Situation.“ Er selbst habe dieses Jahr nur wenige Feuerwerkskörper gekauft. Er wolle ruhig mit seiner Familie feiern.

Gleichzeitig gibt er zu: „Manchmal übertreiben es die Leute mit dem Böllern, vor allem letztes Jahr war es schlimm. Da haben sie sich gegenseitig bombardiert“, erinnert sich Mohammed. „Das fand ich natürlich scheiße, weil auch kleine Kinder anwesend sind.“ Dennoch: „Jeder hat das Recht zu feiern und zu böllern, finde ich.“

Bewohner der High-Deck-Siedlung: „Das mit dem Bus war unter aller Sau“

Etwa vier Kilometer weiter südlich auf der Sonnenallee, in der High-Deck-Siedlung, spielt Steven L. mit seinem kleinen Bruder auf einem eingezäunten Fußballplatz in der Nähe vom Sonnencenter. In nicht allzu weiter Entfernung sind Explosionen von Pyrotechnik zu hören. Hier brannte vergangenes Silvester ein Bus völlig aus, die Flammen griffen beinahe auf die Wohnung darüber über.

„Da hätten Leute draufgehen können, weil dort nur alte Menschen wohnen“, sagt der 28-Jährige, der schon sein ganzes Leben in der High-Deck-Siedlung wohnt. „Auch wenn du 15 oder 16 Jahre alt bist: Du musst nachdenken“, sagt er mahnend an die weiterhin unbekannten Täter des Brandanschlags.

Auch Feuerwehrkräfte wurden in der High-Deck-Siedlung attackiert. © dpa | Paul Zinken

Er berichtet, dass sich die Szenen in der Gegend zu Silvester jährlich gleichen, teils sogar mit Schreckschusspistolen geschossen werde. „Nur in diesem Ausmaß wie letztes Jahr gab es das noch nie. Das mit dem Bus war unter aller Sau“, sagt er und blickt auf Rauchspuren an der Hauswand, die auch nach einem Jahr nicht verschwunden sind.

Wie er auf die kommende Silvesternacht schaut? „Mit Spannung“, sagt er lächelnd. Angesichts der vielen eingesetzten Polizeikräfte glaubt er nicht, dass es ähnlich schlimm werden wird wie letztes Jahr. Eher würden sich die Randalierer in die Seitenstraßen begeben, statt es wieder derart offensiv anzugehen. Er selbst will das Spektakel aus einer oberen Etage der High-Deck-Siedlung verfolgen und nur eine Rakete für seinen vor Jahren verstorbenen Vater anzünden.