Berlin. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will Krawalle wie beim vergangenen Jahreswechsel unbedingt verhindern.

Mit dem größten Polizeieinsatz seit Jahrzehnten will das Land Berlin für einen friedlichen Jahreswechsel in der Hauptstadt sorgen. Szenen wie in der vergangenen Silvesternacht will der CDU-geführte Senat unbedingt verhindern. Der vergangene Jahreswechsel, bei dem randalierende Jugendliche Rettungskräfte und Polizei mit Böllern und Feuerwerksraketen beschossen und einen Bus in Brand steckten, sollen sich nicht wiederholen.