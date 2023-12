Berlin. Worauf ist beim Feuerwerkskauf zu achten, was tun, wenn es brennt und wie geht man mit Verletzungen um? Die wichtigsten Antworten.

Nur geprüftes und zertifiziertes Feuerwerk verwenden

Illegales Feuerwerk ist unberechenbar und damit lebensbedrohlich. Ein sogenannter „Polenböller“ sieht zwar harmlos aus, reicht aber, eine Hand komplett zu zerfetzen oder Schlimmeres. Hinzukommt die Gefahr des Fehlzündens, etwa in der Tasche. Außerdem ist die Lunte meist viel zu kurz, sodass zwischen Anzünden und Explosion nur wenige Sekunden liegen. Anders als in zugelassenen Böllern enthalten die illegalen kaum Schwarzpulver, sondern überwiegend andere Sprengstoffgemische. In manchen ist zum Füllen auch Gips verbaut, dass bei der Explosion herausgeschleudert wird.

Auswirkungen illegales Feuerwerk Feuerwehrmann Steffen Hähnel, Pyrotechniker der Berliner Feuerwehr, zeigt, wie die aus ballistischem Gel gefertigte Hand einer Puppe durch einen illegalen Feuerwerkskörper zerfetzt wurde. © dpa | Soeren Stache Die Sprengkraft dieser Böller ist oft um ein Vielfaches höher, als bei legalem Feuerwerk. © dpa | Soeren Stache Die Feuerwerkskörper selbst, die oft aus Polen oder Tschechien stammen, sehen dabei recht klein und harmlos aus. © dpa | Soeren Stache 1 / 3

Wer mit diesen Böllern erwischt wird, riskiert außerdem eine Anzeige und eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Zusätzlich wird einem die Vernichtung in Rechnung gestellt. Geprüftes Feuerwerk erkennen Sie an der Registriernummer und dem CE-Zeichen in Verbindung mit der Kennnummer der Prüfstelle. Ebenfalls nicht zugelassen, sind Geschosse aus Signal- oder Schreckschusswaffen.

Böller richtig abbrennen

Die Berliner Feuerwehr empfiehlt, zunächst die Gebrauchsanweisung zu lesen – und zwar „in Ruhe und mit klarem Verstand“. Man sollte niemals all sein Feuerwerk an einem Ort aufbewahren, sondern verteilt. Es sollte auch nicht in Hosen- oder Jackentaschen und nur getrennt von Feuerzeug oder Streichhölzern mitgeführt werden. Böller sollten grundsätzlich nicht in der Hand gezündet und geworfen werden, sondern auf dem Boden liegend. Dann sollte man sich rasch entfernen. „In der Regel um die acht Meter“, sagt Steffen Hähnel, Pyrotechniker bei der Berliner Feuerwehr.

Angezündete Feuerwerkskörper, die nicht explodiert sind, sollte man unbedingt liegen lassen. Sie gelten als unberechenbar und können später noch detonieren. Außerdem sollte man nie Feuerwerk, Raketen oder sonstige Pyrotechnik gegen Menschen oder Tiere richten. Gerade Kanonenschläge bergen die Gefahr von Verbrennungen oder irreversiblen Gehörschäden.

Raketen richtig abfeuern

Feuerwehrmann Steffen Hähnel empfiehlt, Raketen immer nur aus einem Getränkekasten zu zünden. © dpa | Soeren Stache

Raketen können nicht überall gezündet werden. Unter Bäumen oder in engen Häuserschluchten sei das eher gefährlich. Geeignet sind vielmehr Freiflächen, wie breite Straßen. Die Raketen sollten dabei senkrecht nach oben und nicht schräg etwa vom Balkon starten. Als Abschussrampe empfiehlt Feuerwerker Hähnel nicht eine einzelne Flasche, weil die zu leicht umkippen könne. „Am besten eignet sich ein ganzer Getränkekasten.“

Verhalten im Brandfall

Auch bei eigentlich harmlosen Tischfeuerwerken gilt es, immer eine feuerfeste Unterlage zu verwenden und es nicht in der Nähe von brennbarem Material zu zünden. Wenn es doch brennt, gilt es zunächst, selbst einen Löschversuch zu unternehmen. Gelingt es beim ersten Versuch nicht, die Flammen zu ersticken, gilt es, den Raum zu verlassen, die Tür zu schließen und die 112 anrufen. Brennt es hingegen nicht in der Wohnung, sondern im Flur, ist man in seinen eigenen vier Wänden am sichersten.

Lesen Sie auch:Berliner Feuerwehrchef: „Dann lasse ich es unter Umständen brennen“

Außerdem sollten Balkone und Terrassen gesichert werden und entsprechend von brennbarem Material befreit werden. Balkontüren und Fenster sollten während der Knallerei geschlossen bleiben. Zudem ist es ratsam, immer einen Eimer Wasser oder eine Blumenspritze bereitzuhalten.

So schützen Sie ihr Haustier

Tiere versetzt der Lärm zu Silvester oft in Angst und Schrecken. © Getty Images | JulieAlexK

Neben der Berliner Feuerwehr, der Gewerkschaft der Polizei und mehrerer Umweltverbände fordern auch Tierschützer ein allgemeines Böllerverbot. „Die Silvesternacht ist für Haus- und Wildtiere die wohl schlimmste Nacht des Jahres“, heißt es vom Tierschutzverein Berlin (TVB). „Das Gehör von Hunden und Katzen ist besonders fein und sensibel, sie nehmen Lärm noch stärker wahr als Menschen.“

Grundsätzlich gelte es, Hunde beim Gassigehen immer an der Leine zu halten und vielleicht etwas früher rauszugehen. In der Wohnung sollten Fenster, Vorhänge und Rollläden geschlossen bleiben. Dem Tier sollte man einen Rückzugsraum geben – idealerweise in einem fensterlosen Raum. Spielen kann vor allem Hunde ablenken. Auch Kleintiere sollten die Wohnung nicht verlassen. „Beruhigungsmittel sollten nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt verabreicht werden“, so der TVB weiter. Er ruft dazu auf, das Geld für Böller lieber zu spenden.

Umgang mit Verletzungen

Einen abgesprengten Finger wieder anzunähen, funktioniert nur in den seltensten Fällen. Denn durch die Hitze und den Druck würde etwa ein Finger regelrecht abgerissen, sagt Notarzt Martin Bender. Dennoch sollte man abgesprengte Gliedmaßen unbedingt mit ins Krankenhaus bringen – am besten in einem sauberen Plastikbeutel verpackt und darum einen weiteren Beutel mit Eis zum Kühlen.

Dr. Martin Bender, Notarzt bei der Berliner Feuerwehr, gibt Tipps zum richtigen Umgang mit Verletzungen. © imago/Marius Schwarz | IMAGO/Marius Schwarz

Zum Kühlen empfiehlt Bender lediglich handwarmes Wasser und das nur für maximal fünf Minuten. Außerdem sollte man nur Verbrennungen an den Extremitäten und nicht etwa an Rücken oder Bauch so behandelt werden. Ferner ist Kühlen nur bei Verbrennungen sinnvoll, die kleiner als eine Hand sind. Ansonsten drohe, der Bereich um die Wunde auszukühlen, was die anschließende Behandlung erschwere, so Bender weiter.

Bekommt man etwas ins Auge, müsste nicht nur das betroffene, sondern auch das andere Auge verbunden werden, rät der Notarzt. „Ziel ist es, dass sich das verletzte Auge so wenig wie möglich bewegt“, sagt Bender. Daher hilft hier komplette Blindheit. Der Notarzt rät in jedem Fall dazu, mit einer Verletzung ins Krankenhaus zu gehen.

Mehr zum Thema: