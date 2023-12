Berlin. Der Bundesgerichtshof hat eine Beschwerde abgewiesen. Trotzdem geht der Kampf ums frühere DDR-Spaßbad in Friedrichshain weiter

Der Finanzsenator war Anfang Dezember sehr guter Dinge. „Das SEZ geht zurück an das Land Berlin und kommt damit endlich wieder den Berlinerinnen und Berlinern zugute“, erklärte Stefan Evers. Der Kampf um das einstige Juwel der DDR-Freizeitindustrie, das Sport-und Erholungszentrum (SEZ) an der Landsberger Allee schien zu Gunsten des CDU-Politikers und seiner Finanzverwaltung schien nach gut acht Jahren beendet zu sein.

Gerade hatte der Bundesgerichtshof in Leipzig eine Beschwerde des SEZ-Eigentümers Rainer Löhnitz gegen ein Urteil des Berliner Kammergerichts zurückgewiesen. Die Berliner Richter hatten das Gelände am Volkspark Friedrichshain, das inzwischen einen zweistelligen Millionenbetrag wert ist, der landeseigenen Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co KG zugesprochen.

Seit 2016 versucht der Senat, das 2003 verschenkte SEZ zurückzubekommen

Seit 2016 hatte die Finanzverwaltung versucht, mit dem Gang vor die Gerichte das zu korrigieren, was 2003 als gute Idee erschienen war: Das SEZ, das im Betrieb als Wellenbad und Freizeitzentrum ein Millionendefizit eingefahren hatte, für einen symbolischen Euro an Löhnitz zu verschenken.

„Das Land Berlin kann wieder über das Grundstück verfügen“, verkündete Evers in seiner Mitteilung nach der BHG-Entscheidung. Die Details der Rückgabe des Grundstücks und dessen weiterer Entwicklung werden nun zeitnah geklärt.

Auf dem Gelände sollen 500 Wohnungen und eine Schule entstehen

Evers Sprecherin kann jedoch nicht sagen, wann womöglich ein Gerichtsvollzieher ins SEZ geht und Löhnitz rauswirft. Dabei geht es immerhin um 500 Mietwohnungen, davon 30 Prozent besonders günstig, und eine Schule, die der 2018 aufgestellte Bebauungsplan auf dem Filet-Grundstück vorsieht. Von einem Schwimmbad, das das SEZ früher war, ist keine Rede.

Inzwischen wartet Löhnitz allerdings mehr als drei Wochen auf einen Brief oder auch nur einen Anruf des Senats. Der Unternehmer hatte das hinter einer unansehnlichen Bretterwand verborgene SEZ über Jahre quasi in Eigenarbeit teilsaniert, hatte Bowlingbahn und Badminton-Halle bis zur Corona-Pandemie wieder eröffnet, ein Außenbecken mit Saunabetrieb und einen kleinen Indoor-Pool wieder hergerichtet. Dass er kein richtiges Schwimmbad anbietet, wie es das SEZ mal gewesen war, gilt als die Verletzung seiner vertraglichen Pflichten, mit denen der Liegenschaftsfonds sein Wiederkaufsrecht nach 13 Jahren friedlicher Ko-Existenz begründet hatte.

Kämpft weiter um das SEZ: Der Unternehmer Rainer Löhnitz. © Paul Zinken | Paul Zinken

Im SEZ werden heute Serien gedreht und Veranstaltungen abgehalten

Inzwischen läuft das Geschäft ganz gut. Im SEZ werden Serien gedreht, Kongresse abgehalten, Kunst gezeigt, gelegentlich kommerzielle Partys gefeiert. Da er keine riesigen Kredite zu laufen hat, könnte Löhnitz noch lange so weiter wirtschaften. Und das will er auch zunächst. Denn er hat nicht die Absicht, das Grundstück zu übergeben.

Ein Argument liefert dem Unternehmer nun ausgerechnet jenes Urteil des Kammergerichts aus dem Mai 2022, welches der Bundesgerichtshof Anfang Dezember bestätigt hatte. Darin heißt es, dem Liegenschaftsfonds stehe „neben dem Anspruch auf Herausgabe des Grundstücks ein Räumungsanspruch nicht zu“. Löhnitz hat die Flächen sehr langfristig an die SEZ-Berlin GmbH vermietet. Diese Firma bekam als stillgelegter Freizeit-Betrieb während der Pandemie sogar zweimal staatliche Corona-Beihilfen von insgesamt mehr als 250.000 Euro.

Eigentümer Löhnitz geht davon aus, dass die Mieter weiter bleiben dürfen

Auch im Gewerbemietrecht gilt die Regel, dass ein Kauf eines Gebäudes oder eben auch eine Rückabwicklung eines Kaufvertrages die geschlossenen Mietverträge bricht. Selbst wenn sich das Land Berlin nun wieder als Eigentümer des SEZ ins Grundbuch eintragen lassen würde, dürften Löhnitz´Mieter und somit auch er selbst weiter im SEZ wirtschaften. Insgeheim sagt man in der Finanzverwaltung, wenn man erstmal das Grundstück habe, werde man auch eine Lösung für die Mietverträge finden. So etwas komme häufiger vor.

Aber diese rein defensive Strategie wäre Rainer Löhnitz zu wenig. Er ist seit Jahren überzeugt, vom Land Berlin und seinen Anwälten unrechtmäßig behandelt zu werden. Das macht er an der Person der Klagenden fest. Der Liegenschaftsfonds, eine inzwischen in der landeseigenen Berliner Immobilien Management-Gesellschaft (BIM) aufgegangenen Staatsfirma, sei immer sein juristischer Gegenspieler gewesen. Allerdings habe diese GmbH & Co nie die angesichts des Streitwertes von 30 Millionen Euro erheblichen Prozessrisiken nie in ihrer Bilanz aufgeführt. Auch die inzwischen in die Millionen gehenden Anwaltshonorare seien dort nie aufgetaucht. Das könnte, so Löhnitz, zu einem Konflikt mit dem Steuerrecht führen.

Mit neuen juristischen Schritten wendet sich Löhnitz gegen die Rückübertragung

Nun allerdings heißt es auf der Landeseite, das SEZ-Grundstück gehe nun wieder ins Treuhandvermögen des Landes über, vom Liegenschaftsfonds ist keine Rede mehr. Diesen Widerspruch will sich Löhnitz nun in der Verlängerung seines juristischen Kampfes zunutze machen. Zudem bemängelt er, dass er mehrfach gegen beteiligte Richter Befangenheitsanträge gestellt habe, die aber nicht ordnungsgemäß behandelt worden seien. Er machte bei Gericht eine sogenannte Arglisteinrede geltend. Diese sieht das bürgerliche Gesetzbuch im Falle einer unzulässigen Rechtsausübung vor.

Ein Teil des SEZ ist zum Filmset für eine Krankenhausserie geworden. © Funke Foto Services | Sergej Glanze



Der Finanzsenator komme so nicht ans Grundbuch heran, ist Löhnitz überzeugt. Zudem habe er Restitutionsklage und Nichtigkeitsklage gestellt. So will er verhindern, dass ihm die Gegenseite den einen Euro wieder zukommen lässt, den er 2003 mit dem damaligen Finanzsenator Thilo Sarrazin als Preis für das SEZ ausgehandelt und gezahlt hatte. Der Streit könnte also noch lange weitergehen.