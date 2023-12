Berlin. Ermordete Rentner, eine tödliche Geiselnahme und die Eskalation im Nahostkonflikt: In Berlin ging es nicht gerade ruhig zu.

Gewalt, Ausschreitungen, Böllerwürfe auf Rettungskräfte: Das Jahr 2023 begann mit Chaos und Gewalt in einer bisher nie dagewesenen Qualität. Es war allerdings nur ein Fanal für ein in Berlin an Straftaten nicht gerade armes Jahr. Ein krimineller Jahresrückblick:

6. Januar: Der Kettensägen-Mord von Lichtenberg

In diesem Haus an der Fennpfuhler Paul-Zobel-Straße tötete ein 34-Jähriger seine Nachbarin mit einer Machete und griff ihren Lebensgefährten mit einer Kettensäge an. © Morris Pudwell | Morris Pudwell

Als die Polizeibeamten der Notrufzentrale gegen 2.20 Uhr das Telefon abnehmen, hören sie im Hintergrund bereits die Motorengeräusche. „Er kommt, er kommt!“, sagt eine verzweifelte Stimme. Als die ersten Kräfte in der Wohnung an der Fennpfuhler Paul-Zobel-Straße eintreffen, finden sie ein Blutbad vor – und mittendrin den schwerbewaffneten Kristof M. Der 34-Jährige hatte kurz zuvor seine 52 Jahre alte Nachbarin mit einer Machete getötet und ihren gleichaltrigen Lebensgefährten schwer mit einer Kettensäge verletzt.

Kristof M., der an paranoider Schizophrenie leidet, handelte in dem Wahn, sich gegen seine Nachbarin verteidigen zu müssen. Am 6. Juli wurde er auf Beschluss des Berliner Landgerichts dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen.

21. Februar: Die fünfjährige Anissa wird von ihrem Babysitter erstochen

Am Tag nach der grausamen Bluttat legen Menschen Blumen am Fundort nieder, entzünden Kerzen und gedenken Anissa. © FUNKE Foto Services | Sergej Glanze

Gegen 15 Uhr verschwinden Gökdeniz A. und Anissa vom Spielplatz im Pankower Paulepark. Wenig später kehrt der 19-Jährige allein zurück und gibt an, das Mädchen verloren zu haben. Nach drei Stunden wird die Leiche der Fünfjährigen im benachbarten Bürgerpark gefunden – übersät mit Messerstichen, verblutet. Insgesamt siebenmal hat ihr Babysitter, der an diesem Tag auf Anissa und ihre drei Geschwister aufpasste, auf das kleine Mädchen eingestochen und sie dann zum Sterben zurückgelassen.

Am 14. November wurde Gökdeniz A. dafür vom Berliner Landgericht wegen Totschlags zu einer Jugendstrafe von acht Jahren und neun Monaten verurteilt. Den Prozess nahm er beinahe regungslos hin und schwieg zur Tat und seinem Motiv. Zum Jahrestag ihres Todes soll am Fundort der Leiche ein Gedenkort eröffnet werden. Warum Anissa sterben musste, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben.

6. April: Taxifahrer Mustafa A. wird für zehn Euro getötet

Tatort Grunewald: Hier rammte Hassem B. seinem Opfer in Klappmesser in den Hals und ließ es auf dem Boden verbluten. © dpa | Fabian Sommer

„Töten ist eine gute Sache.“ Mit dieser Aussage erschütterte Hassem B. vor Gericht. Wenn man etwas haben wolle, müsse man es halt tun. Eine gruselig-pragmatische Haltung, die dem 49 Jahre alten Taxifahrer Mustafa A. am 6. April zum Verhängnis wurde. Nachdem er B. in den Grunewald gefahren hatte, stieß der ihm ein Messer in den Hals. Bereits zwei Tage zuvor hatte der gebürtige Tunesier, der mit 13 Jahren nach Belgien ausgewandert war, in Brüssel seine Freundin getötet, weshalb er bereits per internationalem Haftbefehl gesucht wurde.

Er wollte sich nach Oslo absetzen und stieg in Berlin nur aus, weil er etwas zu Essen brauchte. „Ich hatte Hunger, ich wollte jemandem Geld wegnehmen, ihn töten“, so der zum Tatzeitpunkt 24-Jährige im Prozess weiter. Während Mustafa A. auf dem Bürgersteig verblutete, kaufte sich Hassem B. mit den erbeuteten zehn Euro eine Tüte Chips, einen Kaffee und ein Trinkpäckchen. Er wurde noch am Tattag in Flensburg verhaftet. Das Berliner Landgericht verurteilte ihn am 15. September wegen Raubes mit Todesfolge zu 14 Jahren Haft und ordnete die Unterbringung in einer Psychiatrie an. Denn während des Prozesses wurde bei Hassem B. aufgrund einer schizophrenen Erkrankung eine „völlige Abwesenheit der Gefühlsfähigkeit“ diagnostiziert.

24. April: Geiselnahme in Schöneberger Antiquitätengeschäft

Spezialkräfte der Berliner Polizei umstellten über Stunden den Laden, in dem ein 41-Jähriger zwei Menschen festhielt. © Morris Pudwell | Morris Pudwell

Stundenlang waren der Betreiber eines Antiquitätengeschäfts an der Schöneberger Keithstraße und seine Mitarbeiterin in der Hand des Gewalttäters, als schließlich gegen zwei Uhr ein Schuss fällt. Anstatt sich der Polizei zu stellen, die den Laden mit Spezialkräften längst umstellt hat, richtet sich der 41 Jahre alte Geiselnehmer selbst. Laut Staatsanwaltschaft galt er als psychisch labil. Die Geiseln bleiben weitgehend unverletzt.

Neun Stunden zuvor gegen 17 Uhr war er bewaffnet mit seinem 22 Jahre alten Mittäter Sina H. in das Geschäft eingedrungen, das sich auf edles KPM-Porzellan spezialisiert hat. Vom 80 Jahre alten Inhaber verlangen sie Geld, der hat allerdings nur 500 Euro im Geschäft. Als eine halbe Stunde später die Polizei anrückt, wird der Überfall zur Geiselnahme. Sina H. wird das zu heiß – er stellt sich. Seit Oktober muss er sich unter anderem wegen erpresserischem Menschenraub vor Gericht verantworten. Der Prozess läuft noch.

3. Mai: Zwei Mädchen an Neuköllner Schule niedergestochen

Die brutale Tat ereignete sich auf dem Geländer der Evangelischen Schule Neukölln an der Mainzer Straße. © Paul Zinken/dpa | Unbekannt

Stimmen im Kopf hätten ihm befohlen, das Gelände der Evangelischen Schule Neukölln zu betreten und Kinder zu töten. Das sagt Berhan S. nach seiner Festnahme bei der Polizei. Kurz zuvor, gegen 15 Uhr, hat brutal auf zwei spielende Mädchen eingestochen. Mehrfach hat er dabei die 15 Zentimeter lange Klinge des Küchenmessers in die Hälse der Sieben- und Achtjährigen gerammt, während knapp 30 weitere Kinder die Bluttat auf dem Schulhof mit ansehen müssen. Beide überleben dank Notoperationen. Die Ältere schwebt allerdings noch tagelang in Lebensgefahr.

Seit dem 12. Dezember steht der 39-Jährige wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Ins Gefängnis wird er für seine Tat jedoch voraussichtlich nicht kommen. Denn vieles deutet auf psychische Krankheit hin. Laut eines Gutachters, der zu Prozessbeginn aussagte, habe Berhan S. angegeben, bis zu 50 Stimmen zu hören, die ihn erpressen oder die Kontrolle über sein Handeln übernehmen würden. Hinzu kommt, dass er seit Jahren heroinabhängig ist. Deshalb strebt die Staatsanwaltschaft an, ihn dauerhaft in der Psychiatrie unterzubringen.

8. Mai: Charité-Kardiologe wegen Mordverdachts verhaftet

Ein Dreivierteljahr fragten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kardiologischen Intensivstation der Charité, warum ihr stellvertretender Oberarzt Dr. Gunther S. nicht mehr zum Dienst kommt. Am 8. Mai wurde die Vorwürfe gegen den suspendierten Mediziner schließlich öffentlich, als er wegen zweifachen Mordverdachts verhaftet wurde.

Dem 56-Jährigen wird vorgeworfen, im November 2021 und im Juli 2022 zwei schwerstkranke Patienten (beide 73) mit einer Überdosis des Betäubungsmittels Propofol getötet zu haben. „Nach meinem Eindruck hat jemand Gott gespielt“, sagte die Anwältin der Nebenklage beim Prozessbeginn am 17. Oktober. Der Mediziner und eine mitangeklagte Krankenschwester schweigen bislang zu den Vorwürfen.

9. Juni: Columbiabad wird erstmals von der Polizei geräumt

Schwimmen unter Polizeischutz: Das Freibad am Columbiadamm in Neukölln wurde im Sommer gleich dreimal von der Polizei geräumt. © DPA Images | Carioline Bock

Hitze, Enge und toxische Männlichkeit: Den ganzen Sommer über kommt es immer wieder zur Eskalation in den Berliner Freibädern. Insgesamt 310 Straftaten gab es – davon 87 Gewaltvorfälle. Vor allem am Columbiabad in Neukölln muss die Polizei immer wieder anrücken. Am 9. Juni müssen die Beamten das Bad erstmals räumen, es folgen zwei weitere Male am 21. Juni und am 9. Juli. Aber auch in anderen Berliner Freibädern kommt es immer wieder zu Massenschlägereien und Übergriffe auf das dortige Personal.

21. Juni: Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park

Alle Jahre wieder wird über die Sicherheit im Görlitzer Park debattiert. Die rund 14 Hektar große, langgezogene Grünfläche in Kreuzberg, in der die offene Drogenszene mehr und mehr um sich greift, dient seit Jahren als Experimentierfeld sicherheitspolitischer Ideologien. Die seit Frühjahr regierende CDU will nun das Unheil mit einem Zaun aus der Grünanlage aussperren, worin Anwohner und Kritiker weniger eine nachhaltige soziale Lösung sehen, sondern bloß blanken Aktionismus.

Losgetreten wurde die neue Debatte, nachdem eine Gruppenvergewaltigung an einer 27-Jährigen bekannt wurde. Drei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren sollen sich an der Frau vergangen haben. Ihr gleichaltriger Ehemann, der zuvor mit Ästen und Stöcken niederschlagen wurde, musste die Tat mit ansehen. Die mutmaßlichen Täter befinden sich in Untersuchungshaft, Ende September erhob die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage.

Die Polizei stand im Zusammenhang mit dem Fall in der Kritik, da es bei der öffentlichen Kommunikation der Ermittlungen offensichtlich Verwechselung mit einem weiteren Vergewaltigungsfall vom 9. Juni am Schlachtensee gab, bei dem sich mehrere Jugendliche und Heranwachsende an einer 14-Jährigen vergangen haben sollen. Außerdem machte die Behörde den Fall aus dem Görlitzer Park erst einen Monat danach öffentlich.

18. August: Beliebte Gastronomin brutal in Schöneberg getötet

Die Leiche der 61-Jährigen wurde in einer Tordurchfahrt an der Fuggerstraße gefunden. © Morris Pudwell | Morris Pudwell

Auf der Charlottenburger Kantstraße waren Siliya R. und ihr kleines Thai-Restaurant bekannt und beliebt. Entsprechend tief saß der Schock, nachdem die Leiche der 61-Jährigen am 18. August in einer Hofdurchfahrt an der Schöneberger Fuggerstraße gefunden wurde. Ihre Kehle wurde mit einem abgebrochenen Flaschenhals aufgeschlitzt, sodass sie verblutete. Ihr ehemaliger Lebensgefährte steht im Verdacht, sie getötet zu haben.

Davon losgelöst kam es im Sommer binnen weniger Wochen zu einer ganzen Reihe von Tötungsdelikten. So wurde etwa am 16. Mai unweit des ehemaligen Krankenhauses Hohengatow ein 40-Jähriger erschossen. Verantwortlich dafür sollen laut Staatsanwaltschaft die beiden 14 und 16 Jahre alten Kinder des Mannes sein. Am 11. August ertränkte mutmaßlich ein 37-Jähriger seinen drei Monate alten Sohn in der heimischen Badewanne in Neu-Hohenschönhausen.

Am 17. August wurde ein 62-Jähriger bei Bayreuth festgenommen, weil er am Vortag im Streit in Köpenick eine 85 Jahre alte Nachbarin ermordet haben soll. Opfer und der mutmaßliche Täter sollen eine Affäre gehabt haben, was die 88 Jahre alte Lebensgefährtin des Mannes kurz zuvor herausbekam. Am 23. August starb schließlich ein 61-Jähriger in seiner Rummelsburger Wohnung, nachdem er dort überfallen worden war.

17. September: Klimakleber beschmieren das Brandenburger Tor

Die Farbattacke auf das Brandenburger Tor Mitglieder der „Letzten Generation" besprühten das Brandenburger Tor mit nicht-wasserlöslicher Farbe. Sie wurden noch vor Ort von der Polizei festgenommen. Insgesamt sollen 14 Aktivistinnen und Aktivisten an der Aktion beteiligt gewesen sein. Die Reinigungsarbeiten zogen sich hin, da die Farbe tief in den Sandstein eingedrungen war. Am 17. November beschmierten zwei Aktivistinnen das Tor erneut. Diesmal an der Westseite.

Erst die Weltzeituhr, nun ein noch prominenteres Berliner Wahrzeichen: Am Vormittag des 17. September sorgten die Aktivisten der „Letzten Generation“ wohl für die bislang größte Empörung, nachdem sie das Brandenburger Tor mit oranger Farbe besprüht hatten. Alle sechs Säulen bekamen auf östlicher Seite etwas ab, 14 Personen nahm die Polizei fest, gegen sechs von ihnen hat die Staatsanwaltschaft bereits Anklage erhoben.

Zwei der Frauen sind allerdings offenbar vollkommen unbelehrbar, sodass sie am 17. November erneut Farbe auf das Tor schmierten – diesmal an die Westseite. Mittlerweile hat das Wahrzeichen eine gründliche Reinigung hinter und ist wieder frei. Die Kosten dafür schätzte der Senat zuletzt auf rund 115.000 Euro, die man den Verursachenden in Rechnung stellen will.

17. Oktober: Brandanschlag auf Synagoge in Mitte

Polizeikräfte haben die Synagoge der jüdischen Gemeinde Kahal Adass Jisroel an der Brunnenstraße nach dem versuchten Anschlag abgesperrt. © Christoph Soeder/dpa | Unbekannt

Die Vorstellung, dass in Berlin 85 Jahre nach der Pogromnacht wieder Synagogen brennen, ist für die meisten eine schreckliche Vorstellung. Am Morgen des 18. Oktober wäre es fast passiert. Gegen 3.45 Uhr warfen Unbekannte zwei Molotowcocktails auf das Gotteshaus der Gemeinde Kahal Adass Jisroel an der Brunnenstraße. Die Brandsätze fielen jedoch auf den Bürgersteig und gingen aus. Die Täter sind bislang nicht ermittelt worden.

Der versuchte Brandanschlag bildete einen ersten Höhepunkt der Eskalation in Berlin im Nachgang des Überfalls der Hamas auf Israel zehn Tage zuvor. Zeitgleich zum Anschlag gab es auf der Neuköllner Sonnenallee Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Dabei flogen Flaschen und Steine auf Polizisten, von denen einige verletzt wurden. Bereits Mitte November wurde in diesem Fall das erste Urteil gesprochen.

25. November: Freigelassener Frauenwürger vergewaltigt 23-Jährige

Nachdem eine 23-Jährige in einer Flüchtlingsunterkunft in Lichterfelde vergewaltigt wurde, stand die Berliner Staatsanwaltschaft in der Kritik. Denn der mutmaßliche Täter, ein 25 Jahre alter Bewohner, hatte am Vortag bereits eine 78-Jährige in deren Wohnung überfallen und gewürgt und wurde kurz darauf festgenommen. Die Polizei regte daraufhin an, den offenbar gewalttätigen Mann in Untersuchungshaft zu nehmen, was die Bereitschaftsstaatsanwältin jedoch ablehnte.

Sie sah im Fall des 25-Jährigen keine Haftgründe, sodass er wenige Stunden vor der Vergewaltigung wieder freikam. Am 29. November konnte er schließlich in Gesundbrunnen festgenommen werden und sitzt nun in Untersuchungshaft.