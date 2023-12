Berlin. Das Jahr 2023 hatte viele Herausforderungen für die Politik in Berlin. Wir geben einen Überblick über die Geschehnisse.

Die Corona-Pandemie wird für beendet erklärt, doch die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöste Flüchtlingskrise dauert an, zumal in Berlin auch Asylsuchende aus anderen Ländern Schutz suchen. Dazu kommen die Wiederholungswahl, die einen Machtwechsel im Roten Rathaus in Gang setzt und die angespannte Haushaltslage in der Hauptstadt. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat ebenfalls Auswirkungen in der Hauptstadt. Der Rückblick auf ein weiteres Jahr im landespolitischen Krisenmodus.

Silvesterkrawalle und der „Gipfel gegen Jugendgewalt“ in Berlin

In der Silvesternacht werden Polizeibeamte in Berlin-Neukölln unter anderem mit Feuerwerkskörpern beschossen. © picture alliance/dpa/TNN | Julius-Christian Schreiner

Das Jahr beginnt für die noch amtierende rot-grün-rote Landesregierung alles andere als gut – mit Silvester-Krawallen, die bundesweit für Diskussionen sorgen. Die Bilder von brennenden Barrikaden und die Angriffe auf Einsatzkräfte werden schnell zum großen Thema der für den 12. Februar angesetzten Wiederholungswahl in Berlin. Als Konsequenz kündigt Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) eine „konzertierte Aktion“ gegen Jugendgewalt an. Dafür will der Senat weitere Ausgaben für Sozialarbeit in Millionenhöhe ermöglichen. Der Spitzenkandidat der Berliner CDU Kai Wegner fordert unterdessen die Abfrage von Vornamen der Verdächtigen, mit denen der Migrationshintergrund geklärt werden soll.

Wiederholungswahl in Berlin: Machtwechsel im Roten Rathaus

Kai Wegner (CDU) wird Regierender Bürgermeister von Berlin. Die ehemalige Regierungschefin Franziska Giffey (SPD) wird im neuen Senat Wirtschaftssenatorin. © dpa | Christoph Soeder

Berlin hat erneut die Wahl: Wegen der massiven Pannen bei den Abstimmungen im September 2021 müssen die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) am 12. Februar komplett wiederholt werden. Aus der Wahl geht die CDU, angeführt von Spitzenkandidat Kai Wegner, mit 28,2 Prozent erstmalig seit 1999 als stärkste Kraft hervor.

In der Folge lädt Wahlgewinner Kai Wegner SPD und Grüne zu Sondierungsgesprächen ein. Schnell kristallisiert sich heraus, dass eine (Mini)-Groko das Ziel ist. Der Plan der bisherigen Regierenden Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey, auf die Führung einer in der Partei ziemlich beliebten rot-grün-roten Koalition zu verzichten und sich stattdessen der CDU als Juniorpartner anzudienen, führt bei den Sozialdemokraten zu harten parteiinternen Konflikten. Zweieinhalb Monate nach Wiederholungswahl unterzeichnen CDU und SPD den Koalitionsvertrag.

Wahl des Regierungschefs Kai Wegner gerät zum Desaster

Verkrampftes Lächeln: Kai Wegner ist erst im dritten Wahlgang zum neuen Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt worden. © dpa | Hannes P Albert

Am 27. April wird Kai Wegner zum neuen Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt – allerdings erst nach einem mehrstündigen Wahlkrimi im Abgeordnetenhaus. Zweimal verfehlt der 50-Jährige die Mehrheit, obwohl die CDU und ihr neuer Koalitionspartner SPD über genügend Mandate verfügen. Im dritten Wahlgang erklärt die AfD ihre Unterstützung für Wegner. Wie viele AfD-Abgeordnete für den CDU-Mann stimmen, bleibt offen. Doch der Makel, dass der neue Regierungschef Berlins möglicherweise der AfD zu verdanken hat, dass er schließlich doch noch vereidigt werden kann, bleibt an ihm haften.

Der neue Berliner Senat kommt einen Tag später zu seiner ersten Arbeitssitzung zusammen. Nun muss die schwarz-rote Regierungskoalition liefern, denn ihr bleiben nur gut drei Jahre, um die vielen Herausforderungen anzugehen, die in der Bundeshauptstadt dringend gelöst werden müssen.

Neue Linie in der Berliner Verkehrspolitik

Manja Schreiner (CDU), Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, öffnet die Friedrichstraße für den Kfz-Verkehr und stoppt die Radwegplanungen. © dpa | Christophe Gateau

Kaum vereidigt, sorgt Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) für Schlagzeilen: Sie kündigt Anfang Mai an, dass ab 1. Juli der 500 Meter lange Abschnitt der Friedrichstraße wieder für den Kfz-Verkehr freigegeben wird. Die Friedrichstraße war im August 2020 unter Rot-Rot-Grün im Zuge eines Modellprojekts für die Verkehrswende mit einer mehrmonatigen Unterbrechung erstmals gesperrt worden. Nach Abschluss eines Verkehrsversuchs wurde der Bereich im November 2022 zunächst wieder freigegeben und am 30. Januar von der damaligen grünen Verkehrssenatorin Bettina Jarasch erneut gesperrt. Seit Juli dieses Jahres rollen nun, auf Anordnung Schreiners, wieder die Autos. Wie es weitergeht, ist offen: Im Herbst startet der Senat ein Beteiligungsverfahren, an dem neben der Verkehrs- auch die Stadtentwicklungsverwaltung, Anwohner und Geschäftstreibende beteiligt werden.

Ernsthaften Koalitionskrach mit der SPD löst die neue Verkehrssenatorin im Juni mit einer E-Mail an die Berliner Bezirke aus. In dieser ordnet sie an, jeden neuen Radwegbau auf Eis zu legen, wenn ein Parkplatz dafür weichen muss. Später rudert sie zurück und erklärt in einem Brief an die Bezirke, dass alle Radwege, die im Moment im Bau sind, vollendet werden können.

Berlin und die Flüchtlingskrise

Die Flüchtlingsunterkunft im Hangar 1 des Flughafens Tempelhof. © FUNKE Foto Services | Reto Klar

Weltweite Kriege und Konflikte führen dazu, dass Berlin 2023 deutlich mehr als eine Milliarde Euro ausgeben muss, um Geflüchtete unterzubringen, zu betreuen, die Kinder zu beschulen und die Menschen zu integrieren. Davon hat die Bundesregierung nach Aussage des Berliner Finanzsenators Stefan Evers (CDU) vor dem Flüchtlingsgipfel im Mai nur 213,3 Millionen Euro erstattet. Zudem musste das Land 232,1 Millionen Euro für das sogenannte Drehkreuz am früheren Flughafen Tegel bezahlen, über das ukrainische Kriegsflüchtlinge in ganz Deutschland verteilt wurden. Davon übernahm der Bund laut Evers nicht einmal die Hälfte. Der Streit um die Finanzierung der tatsächlichen Kosten wird auf dem Gipfel nicht beigelegt – die Länder fordern mehr als die insgesamt zugesagte eine Milliarde für alle 16 Bundesländer. In Berlin fehlen vor allem Unterkünfte, denn der Bau von festen Modularbauten (MUF) kommt nur schleppend voran. 2023 sind gerade einmal neun MUFs mit 2204 Plätzen fertig, statt der avisierten 12.000. Und so müssen die meisten Geflüchteten weiter in Großzelten auf dem Rollfeld des ehemaligen Flughafens Tegel oder in den Hangars im Terminal von Tempelhof leben. Auch wenn normale Wohnungen deutlich billiger wären als die Notbetten in Massenquartieren.

Ein weiterer Gipfel folgt: der „Sicherheitsgipfel“

Polizeibeamte kontrollieren im Görlitzer Park mutmaßliche Drogendealer. © dpa | Paul Zinken

Nach dem Jugendgewalt-Gipfel zu Jahresbeginn folgt im September ein weiterer Gipfel: Der „Sicherheitsgipfel“ soll den jahrelangen Streit zwischen Senat und Bezirk über das geeignete Vorgehen gegen Drogenkriminalität und Gewalt im Görlitzer Park beenden. Angebote der Drogenhilfe und der Sozialarbeit sollen an der Kreuzberger-Grünanlage ebenso ausgeweitet werden wie am Leopoldplatz in Wedding, wo sich eine aggressive Crack-Szene ausgedehnt hat. Vorausgegangen war die

Gruppenvergewaltigung einer Frau im Görlitzer Park im August.

Zu den verabredeten Maßnahmen gehört auch der umstrittene Zaun um den Görlitzer Park sowie zusätzliches Personal. Dafür sind 3,46 Millionen Euro vorgesehen, weitere 1,12 Millionen für die Beleuchtung. Insgesamt sollen in den kommenden zwei Jahren 30 Millionen Euro investiert werden.

Der Berliner Senat hat den geplanten Zaun um den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg offiziell in Auftrag gegeben. Die Senatsumweltverwaltung betraut die landeseigene Grün Berlin GmbH damit, den Park „mit einer stabilen Umfriedung auszustatten“.

Der neue Kultursenator Joe Chialo und die ZLB-Debatte

So könnte die neue Zentral und Landesbibliothek Berlin im Quartier 207 an der Friedrichstraße aussehen. Allerdings sind für Ankauf und Umbau des Kaufhausgebäudes Galeries Lafayette keine Mittel im Haushalt eingestellt. © Tishman Speyer | Reto Klar

Im August füllt Kultursenator Joe Chialo (CDU) das Sommerloch. Er schlägt als neuen Standort für die Zentral- und Landesbibliothek ZLB die Übernahme des Gebäudes der Galeries Lafayette an der Friedrichstraße vor. Und hat auch schon mit dem aktuellen Besitzer Tishman Speyer gesprochen. Der verspricht eine Übergabe Ende 2026, fordert für die Immobilie inklusive Umbau jedoch 589 Millionen Euro. Die Idee findet quer durch alle Parteien viele Unterstützer. Allerdings enthält der Berliner Haushalt 24/25 nach Beschluss des Parlaments dafür keine Mittel. Für die ZLB, die dringend mehr Platz benötigt, geht die Hängepartie weiter.

Der Terrorangriff der Hamas auf Israel und die Folgen für Berlin

Mehr als 2000 Menschen ziehen am 28. Oktober bei einer Pro-Palästina-Demonstration unter starkem Polizeischutz durch Kreuzberg. © dpa | Paul Zinken

Unmittelbar nach dem Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten am 7. Oktober mit mehr als 1400 Toten feiern zahlreiche Menschen auf den Straßen den Terrorakt, verstörende Bilder machen die Runde. Vor dem Hintergrund des andauernden Krieges in Gaza finden in Berlin zahlreiche Demonstrationen statt – sowohl für Israel als auch für Gaza. Nach Angaben der Polizei wurden jedoch knapp die Hälfte der pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin verboten. Eine nicht unumstrittene Praxis, die Zuspruch findet, aber auch Kritik erntet. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) betont, dass Versammlungen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt in Berlin nicht pauschal verboten werden. Die Versammlungsbehörde der Polizei entscheide „objektiv“ und „sehr besonnen“. Das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit würde dabei die größte Rolle spielen. Bei Berliner Nahost-Demos werden bis Mitte November bereits 119 Polizisten verletzt.

Sparhaushalt sorgt für Verunsicherung in Berlin

Abgeordnete sitzen während der 35. Plenarsitzung des Berliner Abgeordnetenhauses im Plenarsaal. © dpa | Sebastian Gollnow

Und die ZLB ist nicht das einzige Projekt, das der angespannten Berliner Haushaltslage zum Opfer fällt. Im laufenden Etat für 2024 und 2025 müssen jeweils etwa 1,9 Milliarden Euro eingespart werden. So sieht es der vom Abgeordnetenhaus am 14. Dezember beschlossene Doppelhaushalt vor, der den Berlinern „Orientierung, Verlässlichkeit und Stabilität bringen soll“, wie der Regierende Bürgermeister in der Generaldebatte sagt. Doch die Unsicherheit bleibt groß, denn erst im Januar 2024 wird der Senat festlegen, wie die bislang undefinierten Sparauflagen (die sogenannten pauschalen Minderausgaben), tatsächlich spürbar werden. Bezirke und freie Träger schreiben jedenfalls schon einmal Brandbriefe. Sie warnen, dass sie nicht weiterarbeiten können, weil sie keine Klarheit haben. Erste Mitarbeiter werden entlassen oder retten sich in andere Jobs.

Bundestagswahl 2021 wird in Berlin zu gut einem Fünftel wiederholt

Wegen zahlreicher Pannen muss die Bundestagswahl 2021 in Berlin in gut einem Fünftel der 2256 Wahlbezirke wiederholt werden. Betroffen sind 455 Wahlbezirke einschließlich der zugehörigen Briefwahlbezirke, urteilt das Bundesverfassungsgericht am 19. Dezember in Karlsruhe. Das höchste deutsche Gericht hatte die chaotischen Abläufe am 26. September 2021 auf mandatsrelevante Wahlfehler hin überprüft – also auf solche, die Einfluss auf die Verteilung der Sitze im Parlament haben können. In der Folge sind die Berlinerinnen und Berliner in den betroffenen Wahlbezirken nun erneut zur Abgabe ihrer Erst- und Zweitstimme aufgerufen – und zwar am 11. Februar 2024.