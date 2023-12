Berlin. Auch in Berlin steigt vor Weihnachten die Zahl der Coronainfektionen. Was man vermeiden sollte – auch ohne Isolationspflicht.

Alle hätten es sich anders gewünscht, doch Corona bleibt auch Weihnachten 2023 ein Thema. Fast jeder kennt gerade an Corona erkrankte Menschen, für die die Festivitäten dieses Jahr anders als geplant ausfallen. Auch die Zahlen bestätigen die Lage: In Berlin gab es laut dem Covid-Lagebericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) in den letzten sieben Tagen offiziell 1762 gemeldete Corona-Neuinfektionen. Dazu passend die Daten des Abwassermonitors, die eine deutlich angestiegene Viruslast in den vergangenen Wochen messen.