Berlin. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung über die Situation jüdischer Menschen in Deutschland und den Militäreinsatz in Gaza.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat sich alarmiert über die Sicherheit von jüdischen Menschen in Deutschland geäußert. „Seit dem Holocaust sind Juden in Deutschland nicht mehr in so großer Gefahr gewesen wie heute“, sagte er den Zeitungen der FUNKE MEDIENGRUPPE.

Auch in Berlin kam es nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel zu antisemitischen Übergriffen: Im Oktober warfen zwei Unbekannte Molotowcocktails auf die Kahal Adass Jisroel Synagoge in Berlin-Mitte. Verletzt wurde bei dem Angriff niemand. Neben dem versuchten Brandanschlag auf die Synagoge in der Brunnenstraße kam es immer wieder zu antisemitischen Schmierereien in der Hauptstadt. Die Polizei registrierte Vorfälle, bei denen Davidsterne an Häuser gemalt wurden. Auch auf der Kreuzung Rembrandt- und Menzelstraße prangt seit zwei Monaten ein Davidstern, der noch nicht vollständig entfernt werden konnte. Der sogenannte „Judenstern“ diente während des Nationalsozialismus dazu, Juden und Jüdinnen zu kennzeichnen. Zudem wurden während des jüdischen Chanukka-Fests in Berlin aufgestellte Leuchter beschädigt oder gestohlen.

Mehr als 80 Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Terrorangriff am 7. Oktober stehen, liegen der Staatsanwaltschaft Berlin, Stand 7. Dezember, vor. In einem Großteil der Verfahren geht es nach Angaben der Staatsanwaltschaft um antisemitische Vorfälle. Auf die Frage, ob er Juden rate, Deutschland zu verlassen, sagte Klein: „Diese Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Ich finde es alarmierend, wenn Juden überlegen, Deutschland zu verlassen. Und ich verstehe, wenn es einige tun. In der Community gibt es große Unruhe.“ Jüdische Familien schickten ihre Kinder nicht mehr in den Kindergarten, jüdische Sportvereine verlegten ihr Training, koschere Läden würden gemieden. Das Massaker der Hamas am 7. Oktober sei eine „Zeitenwende auch für die Sicherheit der Juden in Deutschland“ gewesen.

Klein forderte eine konsequente Reaktion des Staates. „Ich wünsche mir, dass der Volksverhetzungs-Paragraf im Strafgesetzbuch klarer gefasst wird, damit Justiz und Polizei weniger Unsicherheit bei seiner Anwendung haben“, sagte er. Außerdem müsse das europäische Gesetz über die digitalen Dienste endlich auch in Deutschland in Kraft treten. „Dann können wir den Antisemitismus, der sich im Netz äußert, besser bekämpfen.“ Darüber hinaus müsse die Fortbildung bei Polizei und Justiz weiter verbessert werden, so Klein. „Wer Antisemitismus nicht erkennt, kann ihn auch nicht ahnden.“

Weiter warnte Klein davor, dass Kritik am israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen in Judenhass umschlägt. „Der verbreitete Vorwurf, Israel begehe im Gaza-Streifen einen Genozid, ist antisemitisch. Dämonisierung ist ein klassisches antisemitisches Motiv“, so der Antisemitismus-Beauftragte. „Wer jüdischen Soldaten bar jeglicher Grundlage die systematische Auslöschung einer ganzen Bevölkerung vorwirft, relativiert zudem den Holocaust.“

Kritik am Militäreinsatz an sich sei jedoch nicht antisemitisch, stellte Klein klar: „Alle haben das Recht, die Aktionen der israelischen Armee zu kritisieren. Auch ich bin der Ansicht, dass die israelische Armee im Gazastreifen verhältnismäßig vorgehen muss“, sagte er. „Bei der Kritik sollte allerdings darauf geachtet werden, dass es keine Äquidistanz gibt. Es sind nicht zwei Kriegsparteien, die hier miteinander im bewaffneten Konflikt sind. Es kämpft ein demokratischer Staat mit einer legitimierten Regierung gegen eine Terrororganisation, die sich überhaupt nicht an das Völkerrecht hält und Menschen als Schutzschilde benutzt.“

Er hoffe, dass die Hamas bald nicht mehr in der Lage sei, einen so grauenvollen Angriff auf die israelische Zivilbevölkerung durchzuführen. „Die Weltgemeinschaft sollte einsehen, dass die Hamas militärisch besiegt werden muss“, sagte er. „Ein wichtiger Schritt zum Frieden wäre, dass die Hamas sich ergibt und die Geiseln ohne weitere Bedingungen freilässt.“

Für den Gazastreifen schlug er eine internationale Aufsicht vor, „damit die nicht radikalen Menschen im Gazastreifen eine Selbstverwaltung einführen können“. Die Gründung eines palästinensischen Staates bleibe ein wichtiges Ziel. „Die israelische Besatzungsherrschaft im Westjordanland ist nur dann mit dem Völkerrecht vereinbar, wenn man anschließend zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommt“, so Klein.

