Berlin. Die Post stellt in Berlin derzeit täglich doppelt so viele Pakete zu als an gewöhnlichen Tagen. DHL mit 10.000 Aushilfskräften.

Noch zwei Tage bis Heiligabend – und der ultimative Päckchen-Endspurt ist in vollem Gange. In Berlin werden in den Tagen direkt vor Weihnachten noch massenweise Pakete ausgeliefert. Sie hatten sich in einigen Abgabestationen in den vergangenen Tagen teilweise bis unter die Decken gestapelt – allerdings wurden sie meist auch schnell abgeholt. Und Zustellungen kamen teilweise sogar unerwartet schnell an.