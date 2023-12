Berlin. An Berlins Straßen werden elf zusätzliche stationäre Blitzeranlagen errichtet. Wo Autofahrer derzeit am häufigsten erwischt werden.

Autofahrer werden in Berlin künftig an elf weiteren Orten geblitzt. Die Polizei errichtet derzeit neue stationäre Radarfallen, teilweise sind die sogar schon installiert, aber noch nicht in Betrieb genommen. Die Polizei verweist dabei auf Faktoren, die sie nicht beeinflussen könne, wie Stromanschlüsse oder die Witterung. Geplant sind den Angaben nach Standorte, die sich quer über Berlin verteilen, konkret an den Punkten: Hardenbergstraße/Am Steinplatz, Bundesstraße 2, Kurfürstendamm 101, Brunsbütteler Damm, Falkenseer Chaussee, Am Seegraben, Am Treptower Park, Blumberger Damm, Mariendorfer Damm, Sterndamm und Heidestraße.

Bislang fällt die Bilanz, was neue Blitzer in Berlin betrifft, für dieses Jahr überschaubar aus. Lediglich ein stationärer Blitzer ist 2023 in Betrieb gegangen, dieser befindet sich am Kurfürstendamm Ecke Cicerostraße. Aktuell gibt es in Berlin 36 stationäre Anlagen, darunter sind 24, die sowohl Rotlichtverstöße als auch Geschwindigkeitsüberschreitungen erfassen. Dazu gibt es diverse mobile Geräte, um Raser in der Hauptstadt zu erwischen. Wie eine Vertreterin der Polizei kürzlich im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses erklärte, gebe es sechs Messanhänger, 56 Handlasermessgeräte sowie 21 Radarkraftfahrzeuge.

Blitzer an der A111 erwischt die meisten Raser

Dabei gibt es einen klaren Spitzenreiter unter den Blitzer-Standorten, an dem die meisten Raser erwischt werden. Die Anlage an der A111 hat im ersten Halbjahr 2023 mehr als 28.700 Mal ausgelöst, schreibt die Polizei auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Bei der auf Platz zwei folgenden Anlage an der Schildhornstraße wurden nicht einmal halb so viele Fahrzeuge geblitzt. Dort registrierte die Polizei gut 10.300 Auslösungen innerhalb der ersten sechs Monate des Jahres. Unter den Top-fünf-Standorten sind außerdem die Geschwindigkeitsmesser an den Standorten Adlergestell/Otto-Franke-Straße mit 7600 geblitzten Fahrzeugen, Frankfurter Allee (gut 5700 Auslösungen) und Potsdamer Straße (knapp 5200).

In Berlin wird immer wieder gefordert, die Zahl der Blitzer zu erhöhen, unter anderem von der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Der rot-grün-rote Vorgängersenat der aktuellen Landesregierung aus SPD und CDU hatte sich vorgenommen, in der Legislatur rund 60 neue Blitzer anzuschaffen, zuletzt war die Rede von 47 stationären Anlagen sowie zehn mobilen Radarfallen. Im neuen Doppelhaushaltsplan ist unter anderem Geld für zusätzliche Messanhänger eingeplant.

Blitzer in Berlin: Zahl der Messstunden steigt

Zuletzt hatte sich Angaben der Polizei zufolge zumindest die Zahl der Messstunden mit den mobilen Geräten erhöht: Im vergangenen Jahr kam die Polizei demnach auf insgesamt 49.800 Messstunden, davon 26.900 in Tempo-30-Zonen. In diesem Jahr war die Zahl der Messstunden bis Ende September mit 49.100 bereits fast so hoch wie im Vorjahr. Bereits übertroffen wurde die Messzeit in Straßen, auf denen Tempo 30 gilt. Dort wurde demnach schon 35.400 Stunden die Geschwindigkeit der Fahrzeuge kontrolliert. Ausgewählt werden die Orte basierend auf Daten der Unfallanalyse, bisherige Autorennen, Bürgerbeschwerden oder vorherige Messungen, die besonders viele Tempoüberschreitungen ergeben haben.

Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf wurde zuletzt wieder über zusätzliche Blitzer für den Kurfürstendamm diskutiert, der als beliebte Raserstrecke bekannt ist. So forderte die SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung, einen weiteren Blitzer am oberen Kurfürstendamm, auf Höhe der Schwarzbacher Straße, zu installieren.

Blitzer am Kurfürstendamm dreimal beschädigt oder zerstört

Am Kurfürstendamm wurde zuletzt allerdings auch mehrfach ein bestehender Blitzer beschädigt oder gar zerstört. Ende Oktober wurde die Messanlage gesprengt, den Schaden bezifferte die Polizei mit 100.000 Euro. Mitte Dezember, als die gesprengte Blitzersäule gerade erst wieder neu aufgestellt worden und noch gar nicht in Betrieb genommen war, folgte die nächste Sprengung. Dieses Mal wurde die Schadenssumme mit 20.000 Euro angegeben.

Bereits im Mai wurde die Scheibe des Blitzers am Kudamm zerstört, wobei der Schaden mit 400 Euro damals deutlich geringer war. In ganz Berlin gab es, abgesehen von den Vorfällen an dem Boulevard in der City West, in diesem Jahr nur eine weitere Beschädigung einer Radarfalle: Ebenfalls im Mai wurde die Scheibe einer Anlage an der Elsenstraße mit Farbe besprüht.

Betrachtet man die Einnahmen durch Blitzer, zeigt sich, dass die mobilen Blitzer deutlich ertragreicher sind als die stationären Anlagen. „Bis zum November 2023 resultierten aus dem Einsatz der stationären Messtechnik 4.504.711 Euro und aus dem der mobilen Messtechnik 22.747.234 Euro“, teilte die Polizei auf Anfrage mit.