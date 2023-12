Berlin/Karlsruhe. Das Karlsruher Gericht befasste sich mit einer Hausdurchsuchung in Berlin wegen Adbustings gegen die Bundeswehr. Die Hintergründe.

Im Mai 2019 wurde eine Berlinerin beim „Adbusting“ von der Polizei erwischt. Vier Monate später durchsuchte das LKA, Abteilung Extremismus-Links, ihre Wohnung. Der Fall ging bis nach Karlsruhe. Am Donnerstag hat das Bundesverfassungsgericht sein Urteil gesprochen: Die Hausdurchsuchung war unverhältnismäßig, unter anderem wegen der „fehlenden Schwere der Taten“, wie es im Urteil heißt.

Bevor das Gericht diese Entscheidung begründete, erklärte es aber erst einmal, worum es geht: „Beim sogenannten ,Adbusting‘ werden Werbeplakate im öffentlichen Raum in einer Weise umgestaltet, dass deren ursprünglicher Sinn abgeändert oder lächerlich gemacht wird.“ Im konkreten Fall geht es um ein Bundeswehrplakat. Das Original bewarb offene IT-Stellen mit der Frage „Geht Dienst an der Waffe auch ohne Waffe?“. Frieda Henkel, die eigentlich anders heißt, machte daraus: „Kein Dienst an der Waffe geht ohne Waffe!“

Warum die Berliner Aktivistin die Bundeswehr kritisiert

Das verfremdete Plakat ist vom Original fast nicht zu unterscheiden, Schrifttyp und Layout sind identisch. Das ist gewollt: Die Poster sollen zum Nachdenken auffordern. So würden im Alltag, an der Bushaltestelle plötzlich „spannende Auseinandersetzungen über die Gesellschaft“ entstehen, sagt Henkel. Dass die Bundeswehr suggeriere, man könne für sie arbeiten, ohne mit militärischen Konflikten zu tun zu haben, hält sie für „verharmlosend“. Letztlich gehe es immer darum, mit Waffengewalt bestimmte Interessen durchzusetzen.

Dass die Hausdurchsuchung ausgerechnet bei ihr stattfand, sei kein Zufall. Henkel vermutet, dass es an ihrer konkreten politischen Botschaft lag. Für Adbusting mit einer anderen Botschaft, ohne Kritik an deutschen Sicherheitsbehörden, hätte es keinen Durchsuchungsbeschluss gegeben, mutmaßt sie.

Was das Karlsruher Urteil für die Kunst- und Meinungsfreiheit bedeutet

Das Vorgehen gegen spezifische Meinungsinhalte wird allerdings von Artikel 5 des Grundgesetztes untersagt, schreibt Professor Andreas Fischer-Lescano, der Henkel in Karlsruhe anwaltlich vertreten hat, in einem Beitrag für das „Verfassungsblog“. Die Aktivistin fühlte sich deshalb in ihrer Meinungsfreiheit verletzt.

Hier ist das Karlsruher Urteil aber weniger eindeutig. Zwar steht auch für Henkels zweiten Anwalt, Professor Mohamad El-Ghazi, fest, dass „Kritik am Militarismus“ durch Adbusting von der Meinungs- und Kunstfreiheit gedeckt sei. Ob die Richterinnen und Richter das genauso sehen, hätte ihr Urteil aber letztlich offen gelassen, so El-Ghazi.