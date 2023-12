Berlin. Deutschlands Bildung wird schlechter. Vorreiter hingegen ist Japan. Woran liegt das? Wir vergleichen das System in Tokio und Berlin.

Die Leistungen der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind so schlecht wie noch nie. Das hat Anfang Dezember die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrer neusten Pisa-Schulstudie bekannt gegeben.

Die größte internationale Schulleistungsstudie vergleicht das Wissen von 690.000 Schülern aus 81 Ländern miteinander. In allen getesteten Bereichen – Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften, hat sich das deutsche Schulsystem verschlechtert.

Das Gegenteil dazu bilden die Ergebnisse aus einigen asiatischen Ländern – darunter auch Japan. Die Jugendlichen dort hatten in allen drei Bereichen Ergebnisse über dem OECD-Durchschnitt erreicht und lagen damit deutlich über denen aus Deutschland.

Schülerin: „In Japan verbringt man deutlich mehr Zeit in der Schule“

Doch was unterscheidet das heimische Bildungssystem von dem in Japan? Die Berlinerin Paolina Zanner war für ein Jahr in einer Mädchenschule in Tokio. Dabei hat sie einige Unterschiede festgestellt.

„Ich habe deutlich mehr Zeit in der Schule verbracht als in Deutschland“, sagt die Schülerin, die bis Juli für ein Jahr auf die „Shimokitazawa Seitoku Schule“ gegangen ist. Auch wenn die Anzahl der Schulstunden im Hinblick auf ihre Schule in Wilmersdorf ungefähr gleich waren, war sie in Tokio oft bis 18 Uhr in der Bildungseinrichtung, sagt Zanner.

„In Japan hat der Unterricht immer um 8:30 Uhr begonnen“, erklärt sie, „da gibt es keine Flexibilität.“ In Berlin fängt ihre Schule hingegen mal um 8 Uhr, mal um 10:40 Uhr an, so Zanner. In beiden Ländern gab es nach einer Unterrichtseinheit von 45 Minuten eine kurze Pause. So weit, so ähnlich.

„Nach der Schule darf man keine Freunde treffen“

„Der stärkste Unterschied zu Deutschland war, dass man nach der Schule nicht nach Hause geht, sondern in sogenannte Schulclubs“, erklärt sie weiter. Badminton, Karate, Naturwissenschaften, sogar einen Club für Teezeremonien gab es an ihrer Schule. Vergleichbar mit Chor- oder Orchestergruppen in Deutschland, aber mit deutlich mehr Vielfalt, beschreibt sie die Aktivitäten.

Zudem sei die Atmosphäre in ihrer japanischen Schule deutlich entspannter gewesen. „In unserer Schule gab es ein Klavier, das jeder nutzen konnte und in der Bücherei lag Teppichboden“, sagt Zanner, „Hier in Deutschland ist die Schule nur ein Ort zum Lernen und nicht zum Entspannen“, sagt sie.

Paolina Zanner in ihrer Schuluniform beim Schulklub, der nach dem Unterricht stattfindet. © privat | Privat

Im Kontrast dazu stehen aber die Regeln, die an ihrer Schule in Tokio herrschten: „In Japan darf man sich nach der Schule nicht mit Freunden treffen, sondern muss direkt nach Hause gehen“, erläutert die 17-Jährige, „die Zeit in den Klubs war dann unsere Freizeit.“ Nur so konnte sie nach der Schule noch ihre Freunde sehen.

Schule in Tokio: Das Schulgelände zu verlassen ist nicht erlaubt

Die Lehrer hätten zudem darauf geachtet, dass man nach dem Unterricht wirklich nach Hause geht, erzählt Zanner. Das Schulgelände während des Schultags zu verlassen, sei ebenfalls nicht erlaubt gewesen. Zusätzlich hat die Berlinerin in Japan auch samstags Unterricht. „Normalität“, sagt die Schülerin. In Berlin? Wären all diese Regeln undenkbar.

Zwar sind die Regeln in Tokio strenger als in Berlin, dafür sind die Ergebnisse der japanischen Schüler besser. Vor allem in Mathematik – so belegt es die PISA-Studie. Die Leistungen der Deutschen sind vor allem in diesem Fach dramatisch gesunken – gestiegen hingegen in Japan. Dabei ist Mathematik dort deutlich schwerer, so Zwölftklässlerin Zanner. „Dort darf man auch keinen Taschenrechner nutzen“, erklärt sie.

Japan: Familie und Schule üben Druck auf Schüler aus

Woran die besseren Ergebnisse genau liegen, ist unklar. Klar ist aber, dass in Japan deutlich mehr Druck auf den Schülern liegt. „Schüler haben einen großen Druck von der Familie und von der Schule, hervorragende Leistungen zu erzielen“, sagt Zanner. In ihrer Berliner Schule, in der sie nach 13 Jahren das Abitur mache, würden die Lehrkräfte einen vor allem in Ruhe lassen, so die Schülerin.

Besonders hoch ist der Druck in Tokio in Zeiten von Testphasen. Denn am Ende eines Semesters – das Schuljahr ist in Japan auf drei viermonatige Trimester aufgeteilt – gäbe es eine Woche, in der alle Tests gleichzeitig geschrieben werden, sagt Zanner. Diese seien besonders wichtig, denn die Mitarbeit, die in deutschen Schulen sehr viel bedeute, habe in Tokio keinen Anteil an der Note.

Was sich außerdem von ihrem Berliner Schulalltag unterscheidet, seien die Schuluniformen und die Technik. „An meiner Berliner Schule darf man alles tragen, was man möchte“, sagt Zanner. In Japan gab es vorgeschriebene Schuluniformen. Für die 17-Jährige aber kein Problem: „Ich mag Schuluniformen sehr gerne, weil ich nicht überlegen muss, was ich anziehen möchte“, sagt sie.

Teams und Google Classroom als Teil des Unterrichts

Außerdem habe sie von ihrer Schule in Tokio ein I-Pad gestellt bekommen. Die Digitalisierung? Kein Fremdwort in Japan. „Wir haben viel online gearbeitet, zum Beispiel mit Teams oder Google Classroom“, sagt Zanner. Ganz so modern ist ihre Berliner Schule nicht. Man dürfe zwar Tablets mit in den Unterricht nehmen, aber nicht jeder hat solche Geräte zur Verfügung, erklärt sie.

Einen letzten großen Unterschied gäbe es zudem in den Abschlussprüfungen. Wo in Deutschland die Abiturprüfungen einen entscheidenden Einfluss darüber haben, welche Universitätsfächer Abiturienten offen stehen, zählen in Japan spezifische Universitätsprüfungen. Für diese gingen die meisten Schüler nach dem regulären Unterricht in gesonderte Vorbereitungskurse, sagt Zanner. Ein zusätzlicher Druck.

Dass dieser in Berlin wieder von ihr abgefallen ist, darüber ist die Schülerin ziemlich froh. „Durch das Jahr in Japan habe ich gemerkt, wie sehr ich meine Schule in Deutschland mag“, sagt Zanner und fügt hinzu, „ich habe gelernt wertzuschätzen, dass nicht so viel Druck auf meinen Leistungen liegt.“

