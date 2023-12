Berlin. Steigende Mieten, kaum Mitsprache: Mieterräte fordern Korrektur der Vereinbarung zwischen Senat und landeseigenen Wohnungsunternehmen.

Mit einem offenen Brief haben sich die Mieterräte und -beiräte aus Siedlungen der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften (LWU) Degewo, Gewobag, Gesobau, Howoge, Stadt & Land sowie WBM an den Berliner Senat gewandt. In dem Brief, der der Berliner Morgenpost vorliegt, werfen sie dem Senat „undemokratisches und unsoziales Vorgehen“ bei der Verabschiedung der Kooperationsvereinbarung mit dem Berliner Senat und den landeseigenen Wohnungsunternehmen vor. Die Vereinbarung, die zum 1. Januar 2024 in Kraft tritt, enthalte Verabredungen, die einen „gravierenden Nachteil“ für die rund eine Million Mieterinnen und Mieter bedeutete.