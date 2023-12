Berlin. Mehr als zwei Dutzend Produkte bietet die Berliner Kaffeerösterei zur Advents- und Weihnachtszeit. Was der Chef-Konditor zubereitet.

Dass einem in den großen, hohen Hallen des Moabiter Industriehofs dermaßen angenehme Gerüche und Düfte in die Nase dringen, hätten wohl kaum jemand vermutet. Und doch ist es so. In der Sickingenstraße werden Dutzende Sorten Kaffee geröstet, und ebenso viele Kuchen, Torten, Gebäcke, Plätzchen, Pralinen, Schokoladen und Aufstriche hergestellt.