Berlin. Seit den frühen Morgenstunden laufen in mehreren Stadtteilen Berlins Durchsuchungen mit Bezug zur Terrororganisation Hamas.

Die Berliner Polizei ist am Mittwochmorgen mit einer Razzia gegen eine links-feministische Frauengruppe vorgegangen, die eine palästinensische Terrororganisation unterstützen soll. Demnach seien sechs Wohnungen und zwei andere Räume von Mitgliedern der Gruppe „Zora“ in verschiedenen Stadtteilen Berlins durchsucht worden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Mitglieder von „Zora“ sollen Werbung für die linksradikale und als terroristisch eingestufte „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ (PFLP) machen. Ihnen wird das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vorgeworfen. Die Polizei teilte mit, die Razzien seien mit „Bezug zur Hamas“ durchgeführt worden.

Lesen Sie auch:Propalästinensische Protestaktion am Berliner Hauptbahnhof

Die Gruppe „Zora“ beschreibt sich selbst in einem Internetkanal als „junge Frauenorganisation“, die „antikapitalistisch, internationalistisch, antifaschistisch“ sei. Nach einem Bericht der Zeitung „B.Z.“ waren seit dem frühen Morgen 170 Polizisten in Neukölln, Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Wedding und Karlshorst im Einsatz. Unter den durchsuchten Räumen war auch ein Frauencafé in der Neuköllner Weisestraße, wo die Polizei erst einen Schlüsseldienst rufen musste, um die Tür zu öffnen.

Zora wendet sich gegen Israel und fordert Unterstützung für PFLP

Instagram-Beiträge von „Zora“ richten sich gegen Israel und fordern die Unterstützung der PFLP. Der PFLP nahe steht auch das palästinensische Netzwerk Samidoun, dessen deutscher Ableger vom Bundesinnenministerium verboten wurde.

GdP-Sprecher Benjamin Jendro erklärte in einer Mitteilung: „Es ist auch kein Geheimnis, dass es im linksextremen Spektrum durchaus unterschiedliche Meinungen zu Palästina und beim einen oder anderen auch Sympathien für die Hamas gibt. Dafür kann es in unserer freiheitlich-liberalen Demokratie keinerlei Raum geben.“ dpa/dw