Berlin. Die Bundestagswahl muss in 455 Berliner Wahlbezirken im Februar 2024 wiederholt werden. Welche das sind, zeigt unsere Karte.

Viele Berlinerinnen und Berliner werden am 11. Februar 2024 noch einmal zur Wahlurne gebeten. Am Dienstag entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, dass die Bundestagswahl von 2021 in 455 von 2256 Wahlbezirken wiederholt werden muss. Welche Wahlbezirke genau betroffen sind, zeigt unsere Karte.

Der Wahltag am 26. September 2021 war in vielen Berliner Wahllokalen chaotisch verlaufen: Menschen mussten lange warten und Schlange stehen, Stimmzettel waren falsch oder fehlten ganz. Vorübergehend mussten Wahllokale schließen oder blieben bis weit nach 18 Uhr geöffnet – dem Zeitpunkt, an dem die Stimmabgabe eigentlich vorbei sein sollte. Dann gibt es in der Regel erste Prognosen zum Ergebnis.

Wegen der Pannen am 26. September 2021 hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof die damals gleichzeitig stattfindende Wahl zum Abgeordnetenhaus wegen „schwerer systemischer Mängel“ und zahlreicher Wahlfehler für ungültig erklärt. Diese Wahl wurde am 12. Februar 2023 komplett wiederholt – mit dem Ergebnis, dass eine schwarz-rote Koalition das Dreierbündnis von SPD, Grünen und Linken ablöste, das seit 2016 regiert hatte. BM/dpa

Teilweise Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin - Mehr zum Thema