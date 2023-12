Das Land Berlin wird das privatisierte System der Fernwärme wieder übernehmen. 1,6 Milliarden Euro soll der Deal kosten.

Das Land Berlin wird das 1999 privatisierte System der Berliner Fernwärme mit allen Kraftwerken und Leitungen zurückkaufen. Auf den Deal haben sich Vertreter des Senats und des schwedischen Energiekonzern Vattenfall in den vergangenen Monaten in vertraulichen Beratungen verständigt. Am Dienstag gaben der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Vattenfalls Senior Vice President Martijn Hagens den Abschluss bekannt.

Wegner sprach von einem „historischen Tag“ für Berlin, einem bedeutenden Schritt für die Zukunft und einem großen Erfolg für die schwarz-rote Landesregierung. Man schaffe „Sicherheit in der Energieversorgung durch Unabhängigkeit“. Wegner versprach eine „sichere, nachhaltige Energieversorgung zu fairen Preisen“.

Der Kaufpreis wird mit 1,6 Milliarden Euro angegeben, bei einem Unternehmenswert von zwei Milliarden Euro. Genau werden die Zahlen mit dem Jahresabschluss 2023 ermittelt. Finanzieren will der Senat den Deal durch Schuldenaufnahme in einem Nachtragshaushalt. Weil dem ein echter Wert in Form des Unternehmens entgegensteht, fallen solche Kredite nicht unter die geltende Schuldenbremse.

Franziska Giffey: „Wir holen die Wärme nach Hause“

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sagte, „wir holen die Wärme nach Hause“. Es sei die „klima- und energiepolitische Weichenstellung dieses Jahrzehnts“. Es sei klar, dass die Fernwärme CO 2 -neutral umgebaut werden müsse, wenn Berlin seine Klimaziele erreichen wolle.

Die Vereinbarung bezieht sich auf den Erwerb der Fernwärme und eine Call-Option für den Erwerb der Vattenfall-Anteile des Energieversorgers Gasag, der ebenfalls in den 1990-er Jahren verkauft worden war. Beiden Themen muss das Abgeordnetenhaus noch zustimmen. Die Call-Option für die Gasag läuft über 18 Monate und ist im Kaufpreis mit enthalten. Ein Kaufpreis für die Gasag werde dann vereinbart, wenn das Land wie beabsichtigt die Option zieht, hieß es.

Eine Überraschung ist die Einigung aber nicht. Vattenfall und das Land hatten schon Ende Oktober bekannt gegeben, nur noch exklusiv miteinander über eine Übernahme der Fernwärme mit ihren 2000 Kilometer langen Leitungen, den Kraftwerken, mehr als 100 Blockheizkraftwerken sowie fast zwei Millionen Haushalts- und Gewerbekunden in Berlin verhandeln zu wollen.

Auch Rot-Grün-Rot wollte sich am Bieterverfahren beteiligen

Bereits der rot-grün-rote Senat hatte beschlossen, sich am von Vattenfall vor anderthalb Jahren gestarteten Verfahren zum Verkauf der Fernwärme zu beteiligen. Zunächst waren auch andere Bieter interessiert. Diese waren aber abgesprungen. Das lag auch daran, dass privaten Investoren nicht sonderlich attraktiv erschien, gegen das Land zu bieten, weil Berlin ja als Regulierer für die Fernwärme großen Einfluss auf das Geschäft hätte nehmen können. Als dann im Herbst 2023 der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner andeutete, in Fragen der Daseinsvorsorge seien auch Enteignungen möglich, falls Interessen des Landes bedroht würden, war das Land Berlin als letzter Interessent übrig geblieben.

Die Transaktion soll im Frühjahr 2024 über die Bühne gehen. Berlin hatte als industriellen Partner die Energiekonzerne EoN und Engie mit im Boot, die bei der Dekarbonisierung der Fernwärme unterstützen sollen.

Vattenfall will sich nicht aus Deutschland zurückziehen

Martijn Hagens von Vattenfall sagte, sein Unternehmen wolle seine Ressourcen dort einsetzen, wo sie die größte Wirkung für die Dekarbonisierung des Konzerns erzeugen. Man habe nur an einen Investor verkaufen wollen, der die Dekarbonisierung umsetzen und ein zuverlässiger Arbeitgeber für die 1700 Beschäftigten sei. „Beides ist beim Land Berlin gegeben“, sagte Hagens.

Die Vattenfall-Vertreter versicherten, dass sich das Unternehmen keinesfalls aus Deutschland zurückziehen wolle. Unter anderem investiere man weiter in Off-Shore-Windparks.

Vattenfall-Wärme-Chef Christian Feuerherd zeigte sich optimistisch: „Meine Mannschaft und ich freuen uns, jetzt endlich loslegen zu können“, sagte der Manager. Zunächst gehe es darum, die Wärme AG als eigenständiges Unternehmen aufzustellen.

Um die Brennstoffe Steinkohle und Erdgas in den kommenden Jahren durch erneuerbare Energiequellen zu ersetzen hatte Vattenfall zuletzt mit Investitionen von rund drei Milliarden Euro kalkuliert.