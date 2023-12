Berlin. Landwirte aus ganz Deutschland protestierten in der Hauptstadt gegen Subventionskürzungen der Ampelregierung. Cem Özdemir ausgebuht.

Am Montag war Berlin zeitweise fest in der Hand hupender Traktoren – zum Leidwesen zahlreicher Pendler. In den frühen Morgenstunden bretterten im Zuge einer Großdemonstration des Deutschen Bauernverbandes (DBV) insgesamt 1700 der lautstarken Agrargefährte aus ganz Deutschland durch die Stadt.

Zu viel, denn eigentlich hatte der DBV nur 1000 Fahrzeuge für seine Sternenfahrt auf die Straße des 17. Juni angemeldet. Ein Korso von Westen her über die Heerstraße wurde deswegen vormittags kurzerhand aufgehalten, bis die Berliner Polizei das Sicherheitskonzept überprüft hatte und grünes Licht zur Weiterfahrt gab. Das Ziel des Protestzugs aus allen vier Himmelsrichtungen, der für zahlreiche Staus und Beeinträchtigungen im Stadtgebiet sorgte: Die Kundgebung des DBV am Brandenburger Tor.

Bauernpräsident kündigt weitere Proteste für den Januar an

6600 Landwirtinnen und Landwirte aus dem gesamten Bundesgebiet lauschten hier mit Trillerpfeifen, fantasievollen Plakaten und Kuhglocken ausgerüstet den Worten ihres Bauernpräsident Joachim Rukwied und weiterer Verteter aus dem Agrarsektor. Der Branchenverband verlangt von der Regierung eine Rücknahme der Pläne, Regelungen zum Agrardiesel und zur Kfz-Steuerbefreiung für Einsparungen im Bundeshaushalt abzuschaffen. Diese vorgesehene Streichung von Steuervergünstigungen bringe massive Wettbewerbsnachteile für die deutsche Landwirtschaft mit sich und führe zu einem Höfesterben, so der Tenor der Redebeiträge.

Lesen Sie im Ticker, wie der Bauernprotest ablief: „Neuwahlen, Neuwahlen“ – Bauern schreien Özdemir nieder

Rukwied drohte für Januar zudem mit weiteren größeren Protesten, sollten die „unzumutbaren Vorschläge“ nicht komplett zurückgenommen werden. „Dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat.“ Er forderte von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), Druck in der Regierung für die Bauern und die ländlichen Räume zu machen.

Bauern luden Mist auf der Straße des 17. Juni ab

Özdemir trat ebenfalls auf der Kundgebung auf, hatte jedoch als Vertreter der Ampel und der vielfach als Hauptfeind diffamierten Grünen einen deutlich schwereren Stand als seine Vorredner. Er wurde ausgebuht und ausgepfiffen, seine Rede ging immer wieder in lauten Huptönen und „Neuwahlen, Neuwahlen“-Rufen unter. Zuvor hatte ein Redner dem Grünenpolitiker sinngemäß vorgeworfen, Politik wie auf einem „türkischen Basar“ zu machen. „Ich halte nichts von den Streichungen in diesem Umfang“, bekräftigte der Minister dennoch. „Deshalb kämpfe ich im Kabinett dafür, dass es in dieser Härte nicht kommt.“

380 Polizeibeamte begeiteten die Veranstaltung, die weitgehend friedlich blieb. Einige Landwirte machten ihrem Unmut jedoch Luft, indem sie Mist auf der Straße des 17. Juni abluden. Die Tat wurde von der Polizei beobachtet und entsprechend notiert, hieß es. Ob Strafanzeige gestellt wurde, war am Montag noch unklar.