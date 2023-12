Berlin. Der Berlin-Monitor weist in der Stadt einen massiven Anstieg an autoritären Überzeugungen, Verschwörungsglauben und Führerkult nach.

In den vergangenen Jahren haben Antisemitismus, Muslim- und Islamfeindlichkeit und der Wunsch nach einem starken Führer auch in Berlin massiv zugenommen. Ebenfalls auf dem Vormarsch sind frauen- und queerfeindliche Einstellungen. Das hat der Berlin-Monitor ergeben, für den Wissenschaftler der Universität Leipzig 2048 repräsentativ ausgewählte Personen aus der Berliner Bevölkerung per Telefon oder online befragt haben.

Dabei wird im Vergleich zu früheren Studien des Berlin-Monitors deutlich, dass derartiges Gedankengut in der Hauptstadt inzwischen fast ebenso weit verbreitet ist wie im bundesdeutschen Durchschnitt. Man sei bisher davon ausgegangen, dass die „Vielfalt der Stadt“ und die „Kontaktmöglichkeiten“ in der Metropole dazu führen würden, dass sich die Gruppen besser verstünden, sagte Gert Pickel, der Hauptautor der Untersuchung. „Das müssen wir in diesem Jahr etwas zurücknehmen“, so der Professor.

Wer den Klimawandel leugnet, neigt auch politisch zu autoritären Positionen

Die Wissenschaftler stellten auch einen Zusammenhang fest zwischen antisemitischem oder rassistischem Denken und der Bewertung aktueller Krisen. Wer geneigt ist, den Klimawandel als von Menschen verursachtes Phänomen zu leugnen oder den USA eine starke Mitschuld am zuweist, wie das mehr als 40 Prozent der Befragten tun, neige auch eher zu autoritären oder antimuslimischen Positionen, so der Befund. Insgesamt stellen die Autoren eine zunehmende „autoritäre Dynamik“ in Berlin fest. „Die Zahlen bereiten mir große Sorgen“, kommentierte Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD).

Antisemitische Einstellungen haben seit dem ersten Berlin-Monitor 2019 um ein Mehrfaches zugenommen. Die Ergebnisse stammen noch aus der Zeit vor dem Angriff der Hamas auf Israel und der israelischen Reaktion im Gaza-Streifen. 15 Prozent der Befragten sagten, auch heute noch sei der Einfluss der Juden zu groß, 2019 waren das nur drei Prozent. 13 Prozent gaben an, Juden würden mehr als andere Menschen mit üblen Tricks arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen. Und 12 Prozent glauben, Juden hätten etwas Eigentümliches an sich und passten nicht so recht zu uns.

Mehr als jeder Vierte in Berlin hält die Gründung Israels für eine schlechte Idee

13 Prozent behaupten, Juden seien verantwortlich für die meisten Kriege in der Welt, 27 Prozent halten die Gründung des Staates Israel 1948 für eine schlechte Idee. 19 Prozent sagen, die Politik Israels in Palästina sei so schlimm wie die der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Solcher Israel-bezogener Antisemitismus sei unter den muslimischen Teilen der Bevölkerung weiter verbreitet als im Durchschnitt der Menschen. Insgesamt seien Muslime so antisemitisch wie Menschen mit rechten Einstellungen, sagte Pickel.

Insgesamt schlägt Muslimen und ihrer Religion auch in Berlin eine massive Ablehnung entgegen. 54 Prozent halten den Islam für rückständig und für unfähig, sich an die Gegenwart anzupassen. 58 Prozent sagten, der Islam sei in allen seinen Ausprägungen frauenfeindlich. Mehr als jeder dritte Befragte ist überzeugt, Muslime wollten den Westen islamisieren, und Muslime strebten eigentlich danach, die Scharia in Deutschland einzuführen. Fast jeder Dritte glaubt, dass muslimische Jugendliche islamistischen Terror gut fänden. 42 Prozent sagen, die Zahl der Muslime in Deutschland sei zu hoch, 2019 waren erst 29 Prozent dieser Meinung. Jeder fünfte ist der Ansicht, man sollte die Zuwanderung von Muslimen untersagen.

Fast jeder Dritte wünscht sich einen Führer mit harter Hand

Mit dem Zuwachs an Antisemitsmus und antimuslimischen Rassismus korrelliert eine Zunmahme an Demokratie-Skepsis und Sehnsucht nach einem Führer. 31 Prozent sagen, wir sollten einen Führer haben, der das Land mit harter Hand zum Wohle aller regieren solle. 19 Prozent sind für eine Einheitspartei, die zum Wohle der Volksgemeinschaft insgesamt handele. Acht Prozent halten die Diktatur unter bestimmten Umständen für die bessere Staatsform. Zwar sind immer noch 90 Prozent der Ansicht, die Demokratie passe am besten zu unserer Gesellschaft und 69 Prozent sind mit unserer Demokratie insgesamt zufrieden, aber das Vertrauen in Politiker und Parteien ist insgesamt leicht gesunken.

Auch der Blick auf den Feminismus und die Rechte der Frauen hat sich verändert. Mehr als jeder fünfte Befragte ist im Monitor 2023 der Ansicht, Frauen sollten sich wieder mehr auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter besinnen. 2021 war dieser Anteil halb so groß. Fast jeder Vierte unterstellt Frauen, ihre Schilderungen von erlittener sexueller Gewalt zu übertreiben, um Vorteile aus dieser Situation zu schlagen. Ebenso groß ist der Anteil derjenigen, die sagen, Frauen müssten sich nicht wundern, wenn sie in ihre Schranken gewiesen würden, wenn sie mit ihren Forderungen zu weit gehen würden.

37 Prozent findet es ekelhaft, wenn sich Homosexuelle küssen

Geschlechtliche Vielfalt wird in der selbst ernannten Queer-Hauptstadt von einer sehr starken Minderheit der Menschen abgelehnt. 49 Prozent sagen, queer zu sein, sei nur eine Mode. 46 Prozent stimmten der Aussage zu, in unserer Gesellschaft solle es nur Frauen und Männer geben. 39 Prozent halten Transgeschlechtlichkeit für unnatürlich. 41 Prozent sind der Meinung, Homosexuelle sollten ihre sexuelle Orientierung in der Öffentlichkeit zurückhalten. 37 Prozent finden es „ekelhaft“, wenn sich Homosexuelle in der Öffentlichkeit küssen. Aus Sicht von fast einem Drittel ist Homosexualität unnatürlich. 28 Prozent schätzen Transgeschlechtlichkeit als eine Gefahr für unsere Gesellschaft ein. Jeder Vierte findet, transgeschlechtliche Personen sollten nicht vor Diskriminierung geschützt werden.

Die Wissenschaftler führten den Zuwachs solcher Überzeugungen auch auf die vielen Krisen zurück. Der verbreitet mit dem Klimawandel oder dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verbundene Verschwörungsglaube sei „toxisch“ für die Demokratie, sagte Studienautor Pickel. Der Antisemitismus folge dem klassischen „Sündenbockprinzip“. Der antimuslimische Rassismus bilde eine Brückenideologie hin zu einem rechten Weltbild. „Muslimfeindlichkeit korreliert mit dem Wunsch nach einem Führer“, sagte der Professor.

Senatorin Kiziltepe zeigte sich überrascht von der „Wucht der Zahlen“

Senatorin Kiziltepe räumte ein, die „Wucht dieser Zahlen“ so nicht erwartet zu haben. Es gebe einen deutlichen Anstieg von „Rechtsaußen-Meinungen“. Deshalb sei es so wichtig, politisch gegenzusteuern. Sie verwies auf die zusätzlichen Millionen, die der Senat für Demokratieförderung und Präventionsprojekte gegen Antisemitismus und Rassismus bereitgestellt habe. Mit der Initiative Forum Brückenbauer solle der Austausch mit den Religionsgemeinschaften und unter den Akteuren der Demokratieförderung verbessert werden. „Wir wollen Kontakte vermitteln und den Dialog fördern“, sagte Kiziltepe. Die Wissenschaftler haben auch nachgewiesen, dass antimuslimischer Rassismus zurückgehe, wenn die Menschen tatsächlich Muslime kennen und ihr Bild nicht nur aus Fernsehen und sozialen Medien bezögen.