Berlin. Am Sonntag fuhren mehr als 500 Autos bei einer Pro-Palästina-Demo durch Berlins Straßen. Insgesamt nahmen bis zu 750 Personen teil.

Am Sonntag fuhren mehr als 500 Autos bei einer Pro-Palästina-Demo durch Berlins Straßen. Das Motto: „Solidarität mit Palästina Palestine will be Free“. Insgesamt haben bis zu 750 Personen teilgenommen, wie der „Tagesspiegel“ berichtet. Der Autokorso startete um 14 Uhr am Großen Stern und zog über den Potsdamer Platz, die Lietzenburger Straße, den Mehringdamm, den Kottbusser Damm und endete an der Grenzallee. Die Polizei sei mit rund 200 Kräften im Einsatz gewesen.