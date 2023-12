Berlin. Der Chefpatissier des Hotel InterContinental Berlin empfiehlt für die Advents- und Weihnachtszeit ein Siedegebäck aus seiner niederländischen Heimat

In der Patisserie des Luxus Hotels InterContinental an der Budapester Straße hat Chefpatissier Ronald Otten alle Zutaten für die Oliebollen, sorgfältig abgewogen, auf seiner Arbeitsfläche in Schüsseln und Schalen aufgereiht. „Oliebollen sind d i e niederländische Advents- und Weihnachtspezialität. Sie werden nicht nur auf allen Weihnachtsmärkten verkauft. Auch in Einkaufsstraßen und vor großen Kaufhäusern gibt es ab Mitte November Stände mit den beliebten Oliebollen“, berichtet der 27-Jährige aus der Region Amsterdam. „Es werden sogar Wettbewerbe durchgeführt, wer die besten im ganzen Land macht.“

Der Name des entfernt an Quarkbällchen oder Pfannkuchen erinnernden Siedegebäcks bedeutet übersetzt „ölige Kugeln“. Eine sehr passende Beschreibung, werden die Teigkugeln doch in heißem Fett schwimmend goldbraun ausgebacken. Normalerweise bestehen die Teigkugeln nur aus Mehl, Milch und Zucker, manchmal kommen noch Eier in den Teig.

Der Standardteig bekommt immer eine besondere Note verliehen

Mit traumwandlerischen Bewegungen bröselt Otten Hefe in etwas erwärmte Milch, siebt Mehl in eine Schüssel, drückt mit dem Sieb eine Vertiefung in das fein gemahlene Getreide. Dort hinein gibt er Zucker und Zitronenabrieb und gießt in die Mulde die Hefemilch. Nun rührt er mit einem großem Löffel Mehl, Hefemilch und viel Milch zu einem recht flüssigen Teig. Unter den hebt er vorsichtig gewässerte Sultaninen, Cranberries und kleingeschnittenen Granny Smith-Apfel. „Ich suche immer nach einem Twist“, sagt er und setzt ein gewinnendes Lächeln auf.

Nach dem Twist hat er bereits als Teenager kurz nach Beginn seiner Lehre in einer Konditorei nahe Amsterdam gesucht. „Das war ein klassischer Dorf-Konditor, aber immerhin bekannt für seine guten Oliebollen. Nach einem Jahr war mir die Ausbildung zu langweilig, und ich wechselte zum Hotel InterContinental Amstel Amsterdam. Nach einem weiteren Jahr ging es in die Patisserie des berühmten japanischen Okura-Hotels, auch in Amsterdam“, erzählt Otten.

Dort lernte er feine, klassische französische Konditorei in Verbindung mit japanischen Zutaten kennen. Zum Beispiel Eclair mit Gelee der exotischen Zitrusfrucht Yuzu und Houjicha, fermentierter schwarzer Tee. Seine Meisterprüfung legte er mit eigenen japanischen Kreationen ab und begeisterte die Prüfer mit einer Schokoladentorte aromatisiert mit Matcha, ein pulverisierter grüner Tee, und schwarzem Sesam sowie Pralinen mit einer Füllung von Wasabi und fermentierten Sojabohnen.

Chefpatissier Ronald Otten vom Hotel InterContinental stammt aus der Region Amsterdam. Dort machte er seine erste Ausbildung, bevor er nach verschiedenen Stationen an der Ostsee nach Berlin kam. © Funke Foto Services | Reto Klar

„Das war für mich eine völlig neue Aromenwelt, und gleichzeitig jenseits des Normalen eine tolle Erfahrung.“ Auf die Meisterprüfung folgten Stationen im Grand Hotel Heiligendamm und dem Waldorf Astoria in Amsterdam. „Ich dachte, nun kann meine Karriere richtig losgehen“, sagt Otten. Dann sorgte Corona für ein abruptes Ende der Beschäftigung. „Während des ersten Lockdowns hatte ich noch Glück und habe im Hilton Hotel in Amsterdam gearbeitet.

Beim zweiten Lockdown wurde der Vertrag nicht mehr verlängert. Ende 2020, noch im zweiten Lockdown, folgte dann zum Glück das Angebot als Chefpatissier im Weißenhaus Private Nature Luxury Resort an der Ostholsteinischen Küste.“ Von dort ging es zwei Jahre später im August dieses Jahres nach Berlin für die Stelle als Chefpatissier im Hotel InterContinental Berlin. Seitdem ist er hier für das Frühstück, Bankett, Room-Service, Dinnerevents und die süße Seite der Marlene-Bar & Restaurant im Erdgeschoss zuständig. Für diese vielfältigen Aufgaben schätzt er die Unterstützung seines fünfköpfigen Teams.

Bis Weihnachten werden morgens zum Frühstück saisonale Früchtebrote mit Karotten und Kürbis, Bananen und Schoko-Haselnuss Vanille-Kipferl, Lebkuchen oder Ochsenaugen mit hausgemachter Sauerkirsch-Marmelade gebacken. Für Veranstaltungen werden Streuselkuchen, Mousse im Glas und Mohnkuchen und mehr produziert. Auf der Dessertkarte der Marlene Bar & Restaurant stehen Rum-getränkte Hefeteigküchlein mit Orangen-Mascarpone, Honig-gebrannte Milch mit Karamell-Hippe und Walnuss-Schoko-Birne. Für Diners und Veranstaltungen hat Otten Rezepte für ein Birne-Marzipan-Dessert, Aprikosen-Tiramisu und Blaubeer-New-York-Cheesecake entwickelt.

Ronals Ottens Mutter backt zu Weihnachten allein für die Familie

„Meiner Mutter helfe ich immer mit dem Backen. Nur zu Weihnachten lässt sie es sich nicht nehmen, uns allein zu verwöhnen und backt zwei Tage ganz allein Kuchen und Gebäck für die Familie. Meine Großmutter hatte immer den Gugelhupf-ähnlichen Kuchen Tulband gebacken. Nach ihrem Tod habe ich diese Tradition übernommen“, berichtet Ronald Otten. Unter den Teig des Tulband werden Rosinen, Cranberries und Orangenabrieb gemischt. „Ein wenig hat mich das zur Füllung der Oliebollen für das Morgenpost-Rezept inspiriert“, so der in Nauen lebende Chefpatissier.

In der InterContinental-Patisserie ist der Teig mittlerweile unter einem feuchten Tuch auf die doppelte Größe angewachsen, und wird noch einmal vorsichtig umgerührt. Auf einer Induktionsherdplatte erhitzt Otten binnen kurzer Zeit in einem großen Topf drei Liter Rapsöl und prüft mit einem Temperaturmesser, bis 180 Grad erreicht sind. Mit einem Eiskugelportionierer fischt er eine Kugel Teig und lässt sie ins heiße Öl gleiten. „Im Öl backe ich immer nur so viele Bollen, dass sie gut schwimmen können und genug Platz haben. Denn bei zu viel Bollen kühlt das Öl ab und es dauert länger“, so Ronald Otten. Was er besonders schätzt ist die Tatsache, dass sich die Bollen, wenn sie oben braun sind, fast von selbst umdrehen. „Das hat irgendwelche physikalischen Gründe, aber ich weiß nicht, welche“, sagt er und lächelt schelmisch.

An den Feiertagen fährt Ronald Otten nach Hause

Privat backt er übrigens so gut wie gar nicht. „Wenn man so viel Zeit in der Bäckerei verbringt, möchte man in der Freizeit gerne etwas anderes machen“, erklärt Otten. Wie fast jedes Jahr fährt er über die Feiertage in die Niederlande und besucht seine Mutter. Er freut sich schon auf die Oliebollen. „Da kommt die ganze Verwandtschaft zusammen. Und mein Neffe macht für uns und für die Nachbarschaft Oliebollen. Er macht so viel Teig, dass er den mit einem Zementrührer vom Bau anrührt. Da werden dann schon mal mehr als 1000 Oliebollen gebacken.“

Rezept für Olliebollen von Ronald Otten

Zutaten:

1 Kilogramm Mehl

1 Liter Milch

400 Gramm Sultaninen

100 Gramm getrocknete Cranberries (Moosbeeren)

80 Gramm frische Hefe

45 Gramm feiner, weißer Zucker

10 Gramm Salz

1 großer Apfel (Granny Smith oder Elstar)

Abrieb einer Bio-Zitrone

3 Liter Rapsöl

Küchenpapier

Zubereitung:

Sultaninen und Cranberries etwa eine Stunde wässern. Man kann den Oliebollen einen alkoholischen Twist verabreichen, indem man die Sultaninen und Cranberries in Sekt oder Grand Marnier einlegt. Dann 100 Milliliter der auf etwa 35 Grad erwärmten Milch in eine Schüssel gießen und die Hefe hineinbröckeln.

So lange Umrühren, bis sich die Hefe vollständig in der Milch aufgelöst hat. Nun das Mehl in eine große Schüssel sieben und mit dem Sieb in der Mitte eine Vertiefung eindrücken. Zucker und die Zitronenzesten in die Vertiefung geben. Die Hefelösung in die Mulde gießen und von der Mitte aus langsam verrühren. Nach und nach die restliche Milch hinzufügen und mit einem Knethaken oder einem Holzlöffel weiterrühren, bis eine recht flüssige Teigmasse entsteht.

Den Apfel in ganz kleine Stücke schneiden, Brunoise-fein. Dies und die Sultaninen, Cranberries und Salz vorsichtig unter den Teig heben. Die Teigmasse so lange schlagen, bis sie Blasen wirft. Anschließend den Teig etwa eine Stunde, mit einem feuchten Abtrockentuch bedeckt, auf einer warmen Fläche wie Heizkörper in der Schüssel ruhen lassen, bis er auf die doppelte Größe aufgegangen ist.

Drei Liter Raps- oder Sonnenblumenöl in einem 5-Liter-Topf auf 180 Grad erhitzen. Dann mit einem Eisportionierer oder zwei Löffeln den Teig zu Kugeln, Bollen, formen und einzeln vorsichtig in das heiße Öl geben. Tipp: Damit der Teig nicht an dem Metall anhängt, Eisportionierer oder Löffel vorher in das heiße Öl tauchen.

Die Oliebollen etwa 15 Minuten lang frittieren, bis sie goldgelb sind. Dann auf Küchenpapier abkühlen lassen, damit ein Teil des Fetts vom Papier aufgesogen wird. Nach etwa 15 Minuten mit Puderzucker bestäuben. Nicht länger als einen Tag aufheben, sonst sind die Oliebollen nicht mehr knusprig.

Zubereitungszeit:

2 Stunden