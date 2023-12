Berlin. Das Hermann-Hesse-Gymnasium in Kreuzberg war viele Jahre lang die Schule, auf die niemand wollte. Was sich dort geändert hat.

Für jeden Besucher gut sichtbar hängt das Motto von Schulleiterin Sylke Roschke in ihrem Büro an der Wand: „Alle sagten: Das geht nicht! Da kam einer, der wusste das nicht und hat’s gemacht.“ Dieser Spruch, so findet Roschke, treffe ziemlich genau das, was am Kreuzberger Hermann-Hesse Gymnasium in den letzten Jahren passiert ist. Es wurde von einer Problemschule zum zweitbeliebtesten Gymnasium Berlins. Kein anderes Gymnasium aus Friedrichshain-Kreuzberg schaffte es unter die Top Ten.