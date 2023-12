Berlin. Mathias Brandweiner und Frederik Grieb servieren in ihrem Restaurant die Mehlspeise, die eigentlich als Hauptgericht gegessen wird.

Warmer Weihnachtsduft steigt in die Nase, als Mathias Brandweiner den Teller mit frisch zubereiteten Teigtaschen auf dem Tresen platziert. Powidltatschkerln, sagt der Gastgeber und Mitbetreiber der „Hafenküche“ in Rummelsburg, seien ein Klassiker der Küche seiner niederösterreichischen Heimat – nicht nur an den Feiertagen. „Wir essen das eigentlich als Hauptgericht“, erklärt er. „Das geht zurück auf Zeiten, in denen es kaum Fleisch gab und stattdessen stärkende Kartoffeln. Zweimal pro Woche gab es eine Suppe und dazu eine Mehlspeise.“