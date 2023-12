Berlin. Die Zahlen sind zuletzt deutlich gestiegen. Denn immer mehr Menschen leben in den Ankunftszentren auf engstem Raum zusammen.

Die Berliner Polizei musste in diesem Jahr so oft in Flüchtlingsheime einrücken wie nie zuvor. Bis November 2023 wurden demnach 1697 Straftaten bei der Polizei angezeigt, die in einer Aufnahmeeinrichtung oder einer Flüchtlingsunterkunft erfasst wurden. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres bedeutet dies eine Zunahme um 308 Fälle beziehungsweise 22,2 Prozent.