Was sie am 25. Dezember macht, weiß Jessica Jeworutzki schon ganz genau: nichts! Nach jeweils einem halben Öffnungstag am 24. und am 26. Dezember mit Hochbetrieb, gönnen sich die Eigentümerin von Brammibal’s Donuts und ihr Geschäfts- und Lebenspartner Bram van Montfort am ersten Feiertag ein maximal entschleunigtes Weihnachtsfest. „Sonst ist immer irgendetwas los und ich freue mich, dann einfach nur zu Hause zu sein“, sagt sie. „Wir treffen auch keine Familie, wir machen entspannt etwas zu essen und haben unsere Ruhe.“

Der trubeligste und umsatzstärkste Tag des Jahres steht den beiden an Silvester dann nämlich noch bevor. „Da haben wir letztes Jahr 36.000 Donuts gemacht, das war schon eine Nummer für sich“, so Jeworutzki. „Da muss dann jeder im Team mit anpacken.“ Auch für die beiden Gründer heißt es dann also: zurück zu den Wurzeln und ab in die Backstube. „Danach sind wir meistens so kaputt, dass wir das Feuerwerk verschlafen.“

2016 eröffneten Jeworutzki und van Montfort ihren ersten Laden für vegane Donuts am Maybachufer in Neukölln, nachdem sie das Geschäftsmodell zuvor auf Märkten und mit Bestellungen via Facebook-Seite getestet hatten. „Die Nachfrage war direkt riesig“, erinnert sich Jeworutzki, die zu diesem Zeitpunkt noch vollzeit in der Pflege arbeitete. Die Idee, Donuts ohne tierische Zutaten zu verkaufen, hatte Jeworutzki, die seit ihrem 15. Lebensjahr vegan lebt, zunächst ganz einfach aus eigenem Interesse.

Symbiose aus Pfannkuchen und Oliebollen

„Ich habe schon immer gerne genascht“, sagt sie. „Und ich habe schon immer mega gerne Pfannkuchen gegessen.“ Ihr Mann, der gebürtig aus Holland stammt, habe aus seiner Kindheit die Erinnerung an Oliebollen – frittierte Teigbällchen, die dort traditionell an Silvester gegessen werden – mitgebracht. Zusammen wurden daraus Donuts: „Das gab es damals einfach noch nicht in vegan. In den USA natürlich schon, aber in Europa nicht. Dann haben wir es einfach ausprobiert.“

Die Zielgruppe seien zunächst hauptsächlich Veganerinnen und Veganer gewesen – nach kurzer Zeit sogar aus ganz Europa. Mittlerweile habe sich jedoch auch bei nicht veganen Donut-Fans herumgesprochen, dass es bei Brammibal’s ein leckeres und aus hochwertigen Zutaten gefertigtes Produkt gibt, dem man seine rein pflanzlichen Wurzeln nicht anmerkt.

Mehrmals täglich wird in der eigenen Bäckerei an der Sonnenallee gebacken und an die mittlerweile sechs Berliner Standorte – unter anderem am Potsdamer Platz, im KaDeWe und an der Warschauer Straße – ausgeliefert. Daneben gibt es inzwischen auch in Hamburg vier Filialen von Brammibal’s Donuts, die nach dem gleichen Prinzip arbeiten. Für die Zukunft könne sie sich weitere Ableger im Ruhrgebiet, in München, in Frankfurt und im Berliner Westen vorstellen, so Jeworutzki. „Aber das ist sehr aufwändig, weil wir immer auch eine große Backstube aufbauen müssen, deshalb geht es nicht so schnell mit der Expansion.“

Neben der handwerklichen Herstellung ihrer Donuts sind Jessica Jeworutzki und Bram van Montfort bei den von ihnen verarbeiteten Zutaten auch Nachhaltigkeit und ethische Produktionsbedingungen wichtig. Den Kaffee beziehen sie von ihren Neuköllner Maybachufer-Nachbarn Populus Coffee, die durch persönliche Beziehungen zu ihren Produzentinnen und Produzenten für eine Fair-Trade-Garantie stehen. Bei der Schokolade arbeitet Brammibal’s Donuts mit Original Beans zusammen, die regenerativen Anbau fördern und sich gegen Kinderarbeit einsetzen.

„Alle lieben Schokolade, aber kaum jemand macht sich Gedanken, wo sie herkommt“, sagt Jeworutzki. „Der Donut ist ein Produkt, das Spaß machen soll. Aber wie sollen wir daran Spaß haben, wenn Kinderarbeit dahinter steckt? Das ist für mich so ein krasser Gegensatz und deswegen arbeiten wir mit Original Beans zusammen, wo wir das wirklich ausschließen können.“ Für diese Themen wolle sie auch bei ihren Kundinnen und Kunden ein verstärktes Bewusstsein schaffen.

Außer den Klassikern mit Schokoladenglasur, Zucker oder Salzkaramell gehören laut Jeworutzki die von Kuchen inspirierten Donuts zu den Lieblingen der Kundschaft. „Unser Bestseller ist der Bienenstich. Wir hatten aber auch schon Donauwelle und Zupfkuchen.“ Genau wie zu anderen besonderen Anlässen hat Brammibal’s im Advent Special Donuts im Angebot. Mit Vanillekipferl- oder Stollencrumble als Topping beispielsweise, mit Lebkuchencremefüllung oder mit einem Zimtstern oben drauf.

Zimtstern-Rezept auch für ungeübte Bäcker

Das Rezept für die Donuts sei natürlich geheim, so Jessica Jeworutzki. Wie man ihre Zimtsterne zu Hause nachbacke, verrate sie aber gerne. Das Rezept sei auch für Ungeübte gut machbar: Einfach alle Zutaten zu einem Teig kneten, Sterne ausstechen und ab in den Ofen. Wichtig sei darauf zu achten, dass die Zimtsterne nach dem Backen noch etwas weich sind, weil sie beim Abkühlen nachhärten. Abhängig von den Eigenschaften des heimischen Ofens also lieber einmal zwischendurch kontrollieren, als sich streng an das Rezept zu halten.

Berührungsängste mit veganem Backen hält Jessica Jeworutzki für unbegründet. Sie selbst kenne es gar nicht anders, da sie erst mit dem Backen angefangen habe, nachdem sie schon auf tierische Produkte verzichtete. Die Frage nach der Herausforderung durch das Weglassen von Milch oder Eiern habe sich für sie also nie gestellt. „Wenn ich einen klassischen Bäcker einstelle, höre ich aber schon manchmal: Vegan, wie soll das gehen? Sie merken dann schnell, dass es aufs Fett und auf den Zucker ankommt und dass es dann genauso gut schmeckt.“

Ein gesundes Produkt sei ihr Donut natürlich auch nicht, so die Gründerin, aber dieser Aspekt dürfe gerade im Dezember auch einmal vernachlässigt werden: „Dadurch, dass wir vegan sind, haben wir kein Cholesterin mehr drin, was ein bisschen besser ist, aber am Ende ist trotzdem eine Zuckerglasur oben drauf“, sagt Jeworutzki. „Es ist etwas, was man sich gönnt, nicht etwas für jeden Tag. Es kommt auf die Balance an.“ Für sie seien beispielsweise Kekse in der Vorweihnachtszeit unverzichtbar. „Einfach so zum hinstellen und zwischendurch snacken. Und Stollen natürlich! Seitdem ich das beruflich mache, backe ich aber kaum noch privat.“

Brammibal’s Donuts, mehrere Standorte in Berlin, unter anderem im KaDeWe; Mo.–Do., 10–20

Freitag 10–21, Sbd., 10–20. www.brammibalsdonuts.de

Vegane Zimtsterne von Brammibal’s Donuts

Menge: für 20 bis 30 Stück, je nach Größe des Ausstechers

Zutaten:

250 Gramm Mandelmehl

50 Gramm gehackte Mandeln

50 Gramm Zimt

150 Gramm Zucker

50 Gramm Marzipan

150 Milliliter Hafermilch

80 Gramm Weizenmehl

Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung:

Ofen auf 165 Grad Umluft vorheizen. In einer Schüssel Marzipan mit Mandelmehl, gehackten Mandeln, Zucker, Zimt und Hafermilch verrühren, bis eine klebrige Paste entsteht. Anschließend das Weizenmehl dazugeben und kneten, bis ein Teig entsteht. Der Teig kommt dann für 30 Minuten in den Kühlschrank. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und auf einer bemehlten Fläche auf circa einen Zentimeter Dicke ausrollen. Aus dem Teig mit einer Sternform die Kekse ausstechen und im Ofen für sechs bis sieben Minuten backen. Die Kekse sollten noch etwas weich sein, wenn sie aus dem Ofen kommen, sie werden beim Auskühlen etwas härter. Zuletzt noch mit Puderzucker bestäuben.