Berlin. Falsch geparkte E-Scooter sind in Berlin weiter ein Ärgernis. Das Unternehmen Voi testet nun eine Funktion, um das Problem anzugehen.

Mit einer neuen Idee will ein Anbieter in Berlin gegen falsch abgestellte E-Scooter vorgehen. Das Unternehmen Voi kündigte an, bis Ende Januar eine Funktion zu testen, bei der Fahrzeuge mit einem weißen Licht signalisieren, dass sie schlecht geparkt wurden. Das trifft zum Beispiel zu, wenn sie in einer Parkverbotszone stehen oder außerhalb von einer vorgegebenen Abstellfläche. Wer einen solchen Roller dann mietet, bekommt auf die Fahrt einen Rabatt.