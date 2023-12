Berlin. CDU und SPD beschließen im Abgeordnetenhaus den Landes-Etat für 2024 und 2025. Wirklich gespart wird erst später.

Wer in diesen Tagen Finanzpolitikern der Abgeordnetenhaus-Fraktionen begegnet, blickt in erschöpfte Augen. Wieder mal war es ein hartes Stück Arbeit, den Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahre fertigzustellen. Mit dem für Donnerstag erwarteten Beschluss wird es der Koalitionsmehrheit von CDU und SPD aber gelingen, das Zahlenwerk wie geplant noch in diesem Jahr über die Bühne zu bringen.