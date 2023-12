Berlin. Bündnis „VoNo!Via&Co“ Berlin: Bis zu 6000 Euro Nachzahlungen am Tempelhofer Damm und 2200 Euro an der Prinz-Georg-Straße pro Wohnung.

Horrend hohe Heizkostennachzahlungen in den Beständen, die Deutschlands größten Immobilienkonzern gehören, schockieren in Berlin aktuell zahlreiche Mieter. Bis zu 6000 Euro fordert der Vermietungsriese nach Angaben des Bündnisses „VoNo!Via&Co“ etwa von einer 90 Jahre alten Mieterin am Tempelhofer Damm. Aber auch anderswo liegen Forderungen teils deutlich über 2000 Euro.