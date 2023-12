Berlin. Die Corona-Zahlen nehmen derzeit wieder zu. Auch Berlin ist betroffen. Einige Einrichtungen ziehen daraus jetzt erste Konsequenzen.

Das Tragen von FFP2-Masken, begrenzte Besucherzahlen, Testpflicht – allen steht noch deutlich vor Augen, wie die Corona-Schutzmaßnahmen in Krankenhäusern und Pflegeheimen zu Hochzeiten der Covid-19 Pandemie aussahen. Seit Mitte Oktober steigen die Fälle von Corona laut dem Landesamt für Gesundheit in Berlin (Lageso) wieder an. Das Sana Klinikum Lichtenberg hat deshalb wieder eine Maskenpflicht eingeführt. Wie sieht es bei den anderen Kranken- und Pflegeeinrichtungen in der Hauptstadt aus? Müssen wir wieder mit einer Verschärfung der Schutzmaßnahmen rechnen?

Derzeit meldet das Lageso 1765 Fälle von Covid-19 in Berlin, davon befinden sich 495 Erkrankte aktuell im Krankenhaus. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner steigt mit einem plus 21 Prozent auf 48. Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt im Umgang mit erkrankten und pflegebedürftigen Menschen das Tragen einer FFP2-Maske. Das Sana Klinikum Lichtenberg zieht daraus jetzt Konsequenzen und führt wieder eine Maskenpflicht ein.

Sana Klinikum Lichtenberg führt Maskenpflicht wieder ein

Aufgrund des „starken Anstiegs“ der Corona-Fälle sei dies jetzt wieder nötig, sagt eine Sprecherin gegenüber der dpa. Die Verpflichtung gelte im gesamten Krankenhaus für Patientinnen und Patienten, Besucher, Angehörige und alle Mitarbeitende. Eingeführt wurde die Corona-Maßnahme bereits am 6. Dezember. Patientinnen und Patienten müssen laut der Unternehmenskommunikation außerhalb ihres Zimmers einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Angehörige mit Husten, Schnupfen oder Heiserkeit sollen auf einen Besuch im Krankenhaus verzichten, heißt es auf der Webseite des Klinikums. Patienten, die sich mit Covid-19 infizieren, dürften, zudem nur nach Rücksprache mit der Station besucht werden.

Aus dem Vivantes-Klinikverbund heißt es, dass derzeit keine generelle Maskenpflicht in Kraft sei. Diese gebe es nur bei infektiösen Patienten oder einem gehäuften Covid-Vorkommen auf den Stationen. Auch die Charité vermeldet aktuell noch keine Verpflichtungen: „Patienten und Patientinnen wird das Tragen einer Maske außerhalb der eigenen Patientenzimmer empfohlen“, sagt ein Sprecher. Besucher und Besucherinnen werde nahegelegt, im gesamten Gebäude und insbesondere in den Zimmern der Patienten eine Maske zu tragen. Dringend geraten zu dieser Maßnahme wird Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Krankenversorgung – eine Maskenpflicht herrscht demnach gegenwärtig nicht. Andere Einschränkung, wie eine Testpflicht oder eine Begrenzung der Besucherzahlen seien gegenwärtig ebenfalls nicht geplant, heißt es weiter.

Aus der Pflege: „Wir haben nicht mehr die schweren Verläufe, wie vor zwei Jahren“

Auch wenn in den Kliniken Berlins bereits erste Schutzmaßnahmen wieder greifen, ist die Lage in den Pflegeheimen derzeit noch ruhig. „Corona kommt bei uns immer mal wieder vor, aber es gibt keine auffälligen Zahlen“, sagt David Weißhoff, Leiter der Einrichtung Pflege und Wohnen Elisabeth in Berlin Mitte. „Wir haben nicht mehr die schweren Verläufe, wie vor zwei Jahren“, erklärt er.

Masken und Schutzausrüstungen würden Angehörigen, Bewohnern und dem Personal zur Verfügung gestellt. „Es gibt jedoch keine gesetzliche Grundlage diese tragen zu müssen und zurzeit auch keine Verpflichtung von Seiten unserer Einrichtung“, sagt Weißhoff. Die Verantwortung liege bei jedem einzelnen.

Derzeit sei auch der Verlauf der Corona-Fälle in dem Heim in Mitte noch moderat. „Bewohner mit starken Symptomen bitten wir darum, in ihren Zimmern zu bleiben“, so Weißhoff, „wir stellen die Corona-Erkrankung mittels Schnelltest gar nicht mehr bei uns in der Einrichtung fest.“ Das sei die Aufgabe des Arztes, erklärt er.

Treffen von älteren Menschen: Lauterbach empfiehlt Corona-Test

Was weiterhin gilt, sei, dass Mitarbeiter die Zimmer von Erkrankten mit Schutzausrüstung, also mit Brille, Maske, Handschuhen und Kittel betreten würden. Die Verbreitung von Fällen mit Covid-19 sei aber wesentlich geringer. Deshalb fänden auch alle adventlichen Feierlichkeiten in seiner Einrichtung statt, sagt der Leiter. „Wer Symptomen hat, kommt zu diesen natürlich nicht“, ergänzt er.

Auch aus anderen Pflegeeinrichtungen heißt es, dass die aktuelle Zahl der Corona-Fälle derzeit noch unauffällig ist. Erhöhte Schutzmaßnahmen, wie die Maskenpflicht in den Krankenhäusern, seien aktuell nicht geplant. „Bei uns läuft alles normal“, noch waren keine Maßnahmen nötig“, heißt es aus einem Pflegeheim in Neukölln.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher äußert bei der dpa zudem ihre Unterstützung gegenüber Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, je nach Infektionslage, Besucherinnen und Besucher zum Tragen einer Maske zu verpflichten. Das Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann hatte am Wochenende ebenfalls eine Maskenpflicht eingeführt. „Masken können effektiv vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen, und sollten zum Beispiel im ÖPNV und beim Einkaufen genutzt werden“, sagt die Ministerin und ruft auch zu dem Tragen von Masken im Alltag auf.