Berlin. Sechs Aktivisten der „Letzten Generation“ müssen sich wohl bald vor dem Amtsgericht Tiergarten wegen Sachbeschädigung verantworten.

Knapp drei Monate nach der Farbattacke auf das Brandenburger Tor hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen sechs Mitglieder der „Letzten Generation“ erhoben. Das teilte Sprecher Sebastian Büchner am Dienstag mit. Wird die Anklage zugelassen, müssen sich drei Männer und drei Frauen vor dem Amtsgericht Tiergarten wegen des Vorwurfs der gemeinschädlichen Sachbeschädigung verantworten.

Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten alle sechs Säulen von Berlins Wahrzeichen an der Westseite am Vormittag des 17. September mit oranger, nicht wasserlöslicher Farbe besprüht. Im Einzelnen wird ihnen folgendes vorgeworfen: Eine 27-Jährige soll die dritte Säule von rechts mit einem extra präparierten Feuerlöscher besprüht haben. Eine 34-Jährige soll gleichzeitig Farbe auf dem Boden zwischen den beiden mittleren Säulen ausgekippt und mit den Beinen verteilt haben.

Zwei Männern im Alter von 26 und 31 Jahren sowie einer weiteren 27-Jährigen wird vorgeworfen, parallel versucht zu haben, mit einer Hebebühne auf das Tor zu gelangen. Dies sei mit dem Ziel erfolgt, von oben ebenfalls Farbe zu verteilen und Transparente auszurollen. Ebenfalls angeklagt ist ein 51-Jähriger, der unter anderem versucht haben soll, einem Polizisten ein bereits beschlagnahmtes Transparent zu entreißen.

Insgesamt wurden Verfahren gegen 14 Personen eingleitet

Die letzten vier müssen sich neben gemeinschädlicher Sachbeschädigung auch wegen des Vorwurfs des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Sie sollen die Polizisten aktiv daran gehindert haben, die Auffahrt mit der Hebebühne zu stoppen. Dies hätten sich daher daran festgehalten und erst in einer Höhe von mehr als zwei Metern das Bedienpult erreicht.

Insgesamt seien im Zusammenhang mit der Farbattacke Verfahren gegen 14 Personen eingeleitet worden, heißt es weiter. Bei den übrigen acht würden die Ermittlungen noch andauern, „insbesondere da in sechs dieser Verfahren noch vorrangig über Beschwerden der Beschuldigten gegen Beschlagnahmen zu entscheiden ist“.

Die Farbe drang besonders tief in den Sandstein ein, was die Reinigung aufwendig und teuer macht. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hatte die Kosten zuletzt auf mindestens 115.000 Euro geschätzt. Der Senat kündigte an, die Verantwortlichen dafür zur Kasse bitten zu wollen.

Das Brandenburger Tor wurde nach der Attacke am 17. November erneut beschmiert – diesmal auf der Ostseite. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen waren bereits an der ersten Attacke beteiligt.

Mehr zum Thema